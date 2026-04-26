Liga Guatemala Clausura 2026: así quedaron los cruces de cuartos de final y el camino al título

¡Los duelos de playoffs ya están definidos! Mirá quién enfrenta a quién.

Antigua GFC quiere volver a gritar campeón en Guatemala | Facebook Antigua

La fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala llegó a su final y dejó definidos los ocho equipos que irán por el título en la liguilla. Tras una última jornada cargada de tensión, con la pelea por el descenso incluida, ya se conocen los cruces de cuartos de final en un campeonato que promete emociones fuertes desde el inicio de las eliminatorias.

Así quedaron los cruces de cuartos de final

Los equipos mejor posicionados cerrarán la serie en condición de local, lo que puede marcar una ventaja clave en eliminatorias que suelen ser muy parejas. Con Xelajú como líder del torneo con 39 puntos, seguido de Municipal (38) y Mixco (36), la liguilla quedó conformada de la siguiente manera:

Xelajú (1°) vs Marquense (8°) – Ida: Jueves 30 de abril – Vuelta: Domingo 3 de mayo

– Ida: Jueves 30 de abril – Vuelta: Domingo 3 de mayo Municipal (2°) vs Guastatoya (7°) – Ida: Jueves 30 de abril – Vuelta: Domingo 3 de mayo

– Ida: Jueves 30 de abril – Vuelta: Domingo 3 de mayo Mixco (3°) vs Cobán Imperial (6°) – Ida: Miércoles 29 de abril – Vuelta: Sábado 2 de mayo

– Ida: Miércoles 29 de abril – Vuelta: Sábado 2 de mayo Comunicaciones (4°) vs Antigua GFC (5°) – Ida: Miércoles 29 de abril – Vuelta: Sábado 2 de mayo

El camino al título

Los ganadores de los cuartos de final avanzarán a semifinales, donde el mejor clasificado se enfrentará al peor ubicado entre los clasificados, manteniendo la ventaja deportiva. La gran final también se disputará a doble partido, con cierre en casa para el equipo mejor posicionado. Con los cruces definidos, el Clausura 2026 entra en su etapa decisiva. Ocho equipos siguen en carrera, pero solo uno levantará el trofeo en un cierre que promete ser apasionante.

Semifinales

2do Mejor Posición vs 3er Mejor Posición

Mejor Posición vs Menor Posición

Final

Ida y vuelta

Cierra el mejor clasificado

Un formato que premia la regularidad

Los cuartos de final se disputarán a partidos de ida y vuelta, sin gol de visitante. En caso de empate en el marcador global, avanzará el equipo mejor ubicado en la tabla, lo que le da un valor especial a la fase regular. Este formato obliga a los equipos de menor posición a salir a buscar resultados desde el primer partido.

El duelo entre Comunicaciones y Antigua aparece como el más equilibrado de la serie, con dos equipos que llegan con rendimientos similares. Por su parte, Municipal vs Guastatoya también promete intensidad, con los rojos como favoritos pero ante un rival que cerró bien el torneo. En tanto, Mixco vs Cobán Imperial enfrentará a dos equipos que han sido competitivos durante todo el campeonato, mientras que Xelajú, líder del torneo, buscará imponer condiciones ante un Marquense que se metió en la liguilla en la última jornada.

Así terminó la lucha por el descenso

La jornada final también definió la permanencia. Malacateco logró salvarse y permanecer en la máxima categoría, mientras que Mictlán acompañará a Achuapa en el descenso, tras no lograr los resultados necesarios en la tabla acumulada.

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