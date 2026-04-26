Malacateco se salva del descenso con un ajustado triunfo ante Comunicaciones

Los locales respiran después de una sufrida temporada.

Malacateco se quedó con un triunfazo en su casa | Facebook Malacateco

Malacateco logró el objetivo más importante de la temporada y aseguró su permanencia en la Liga Nacional de Guatemala tras vencer por 1-0 a Comunicaciones en la última jornada del Clausura 2026. En un partido cargado de tensión y con la calculadora en mano, los Toros hicieron su tarea en el estadio Santa Lucía y celebraron una victoria que vale oro en la lucha por no descender.

El único gol del encuentro llegó en el primer tiempo, cuando Roberto Meneses aprovechó una jugada de ataque para romper el cero y adelantar a los locales al minuto 26. Ese tanto terminó siendo decisivo en un duelo en el que Malacateco supo administrar la ventaja ante un rival que, si bien ya no jugaba por la permanencia, buscaba cerrar con una buena imagen.

En el complemento, Comunicaciones movió rápidamente el banco con múltiples variantes para intentar cambiar la historia, pero nunca logró imponer condiciones con claridad. Malacateco, por su parte, ajustó piezas en defensa y apostó por sostener el resultado, en un segundo tiempo más trabado, con varias interrupciones y tarjetas que reflejaron la tensión del momento.

El tramo final fue de puro sufrimiento para el conjunto local. Con cambios constantes para refrescar líneas y sostener el orden, Malacateco resistió los intentos del equipo crema y mantuvo la ventaja hasta el pitazo final. La expulsión no apareció, pero las amarillas y el nerviosismo marcaron un cierre cargado de dramatismo.

Con este triunfo, Malacateco cierra el Clausura 2026 con 22 puntos y, lo más importante, logra mantenerse en la máxima categoría del fútbol guatemalteco. Mientras tanto, la derrota deja a Comunicaciones en el cuarto lugar de la tabla, ya clasificado a la liguilla, pero con sensaciones encontradas tras un torneo irregular. En Santa Lucía, en cambio, todo fue festejo: los Toros siguen siendo de Primera.

Resumen Malacateco vs Comunicaciones: resultado, goles y estadísticas

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