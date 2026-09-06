Deportivo Pereira vs Millonarios, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 9

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Deportivo Pereira y Millonarios por la fecha 9 del FPC.

Deportivo Pereira vs Millonarios, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Deportivo Pereira vs Millonarios y dónde ver en vivo hoy 6 de septiembre de 2026?

El partido entre pereiranos y bogotanos que se llevará a cabo en el Estadio Deportivo Cali, dará inicio a partir de las 6:10 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 5:10 de la tarde.

Alineaciones Deportivo Pereira vs Millonarios: así salen a la fecha 9 de la Liga Betplay 2026 II

Pereira: Juan Miguel Betancourth; Walmer Pacheco, Santiago Aguilar, Richard Rentería, Fabio Delgado; Jorge Bermúdez, Felipe Mosquera, Jordy Monroy; Yuber Quiñones, Sebastián Acosta y Jhon Largacha. D.T.: Arturo Reyes.

Juan Miguel Betancourth; Walmer Pacheco, Santiago Aguilar, Richard Rentería, Fabio Delgado; Jorge Bermúdez, Felipe Mosquera, Jordy Monroy; Yuber Quiñones, Sebastián Acosta y Jhon Largacha. Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Andrés Llinás, Stiven Barreiro, Danovis Banguero; Rodrigo Ureña, Mateo García, Daniel Ruiz; Andrey Estupiñán, Leonardo Castro y Francisco Chaverra. D.T.: Alberto Gamero.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 9 de Liga Betplay 2026?

El favoritismo esta claramente inclinado para Millonarios en el juego ante Deportivo Pereira. Pese a que los ‘embajadores’ viven un proceso de restructuración y acaban de cambiar de timonel, sus resultados son más alentadores que los de su rival correspondiente. Además, la llegada de Alberto Gamero podría ser el punto de inflexión que necesitan los capitalinos.

Por su parte, el Deportivo Pereira se encuentra último de la tabla de posiciones y solamente registra una victoria en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Adicionalmente, todo el contexto extra futbolístico influye para que en el terreno de juego haya más que pensar que solamente en el balón rodando.

Te puede interesar: