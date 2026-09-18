Temblor hoy en Colombia: Sismo de 4.6 espanta a Chocó y otras ciudades este jueves 17 de septiembre

Sismo de magnitud 4.6 afectó al Chocó este jueves. Se reportaron movimientos en Cali, Jamundí y otras zonas del occidente colombiano.

Terremoto, temblor en Colombia/ REUTERS/Stringer.

De nuevo volvió a temblar en Colombia, una situación que genera preocupación en varios de los ciudadanos tras el duro sismo del pasado mes de agosto. Este jueves 17 de septiembre las autoridades volvieron a registrar un nuevo movimiento telúrico en la misma zona del de hace unas semanas y que todavía tiene en emergencia al país.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Colombia y de qué magnitud fue?

Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de esta tarde fue en el Departamento del Chocó y se sintió de manera moderada en la ciudad de Cali y en otras zonas del occidente del país. La magnitud del mismo fue de 4.6 y en la madrugada también hubo cierta actividad telúrica con magnitudes entre el 3.4 y 3.5.

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¿En qué ciudades se sintió el sismo de este jueves?

El temblor en Sipí, en Chocó, se alcanzó a sentir en algunas ciudades cercanas. Cali, Jamundí, Yumbo, Tuluá, Buga, Cartago y Roldanillo fueron algunas de ellas. Por otra parte, en Istmina, Condoto y San José del Palmar fueron otras zonas donde se movió el suelo. Hay algunos reportes leves en el Eje Cafetero, puntualmente en Pereira, Armenia y Manizales.

¿Por qué tiembla tanto en Chocó? Anoche hubo tres sismos en 1 hora

El Chocó tiembla con frecuencia debido a su ubicación sobre el límite donde la placa tectónica de Nazca se subduce (se hunde) activamente debajo de la placa Sudamericana a gran velocidad. Esta interacción submarina en el Pacífico acumula una enorme tensión que se libera en forma de sismos de diversa profundidad. Además, el departamento está atravesado por múltiples fallas geológicas locales activas (como las del Atrato y del Pacífico), lo que intensifica la sismicidad en toda la región.

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