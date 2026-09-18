Pumas, el único de los Cuatro Grandes fuera de la primera convocatoria de la Selección Mexicana

Chivas llega con seis jugadores elegidos, América con tres y Cruz Azul con dos, dejando a los auriazules sin representantes

Pumas inicia la era de Rafa Márquez sin convocados | Imago 7

La primera convocatoria de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana dejó una particularidad entre los llamados de la Liga MX: Pumas es el único de los Cuatro Grandes que no tendrá jugadores en la lista del Tricolor para los próximos partidos amistosos.

El nuevo proceso de la Selección Mexicana comenzó con una convocatoria en la que Chivas, América y Cruz Azul aportaron futbolistas, mientras que el conjunto universitario quedó fuera de la lista. La situación refleja también el momento de una plantilla que perdió a su representante en el Mundial 2026 y que no logró colocar otro nombre en la primera convocatoria de Márquez.

Durante la Copa del Mundo, Guillermo Martínez fue el jugador de Pumas que formó parte del grupo de Javier Aguirre. Sin embargo, el delantero dejó al conjunto universitario para incorporarse a Tigres, por lo que el equipo del Pedregal ya no cuenta con él para este proceso.

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La otra posibilidad estaba en César ‘Chino’ Huerta, quien regresó a Pumas después de su experiencia en Europa. Sin embargo, el atacante todavía no ha tenido minutos con el equipo debido a su situación física, por lo que no apareció entre los futbolistas considerados por Márquez.

Chivas encabeza los llamados de los Cuatro Grandes

La diferencia con los otros tres equipos de mayor convocatoria en el fútbol mexicano quedó reflejada en la cantidad de jugadores incluidos en la primera lista de Rafael Márquez.Chivas fue el club que más futbolistas aportó, con seis representantes: Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Diego Campillo y Luis Romo, quienes se han mantenido en un gran nivel en la Liga MX.

América, por su parte, cuenta con tres futbolistas llamados por Márquez: Israel Reyes, Isaías Violante y Cervantes. Mientras tanto, Cruz Azul tendrá dos representantes en la concentración del Tricolor: Erick Lira y Jéremy Márquez.

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Aunque actualmente los Pumas no cuentan con convocados que militen en el equipo, destaca que hay nombres que fueron parte de Pumas en algún momento, como es el caso de Lira, Alex Padilla y Jesús Gallardo.

La primera lista de Rafael Márquez deja así una fotografía del momento que atraviesa Pumas después del Mundial 2026. Con el nuevo ciclo en marcha, el club tendrá que encontrar nuevamente futbolistas capaces de entrar en la consideración del seleccionador, en un proceso que comenzará desde la competencia interna y los minutos que sus jugadores puedan acumular en la Liga MX.

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