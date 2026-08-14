Isaac del Toro en la ADAC Cyclassics de Hamburgo 2026 en vivo: fecha, horario y dónde ver la carrera del mexicano

La Clásica de Hamburgo y el regreso de Isaac del Toro al calendario internacional lo podrás seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports

Isaac del Toro está de vuelta y lo podrás seguir a través de las pantallas de Claro Sports. Este domingo 16 de agosto, el ciclista mexicano disputará por segunda ocasión consecutiva la Clásica de Hamburgo. La edición 29 tendrá un recorrido de 206 kilómetros en la que velocistas y especialistas buscarán coronarse en esta carrera perteneciente al UCI World Tour, que dará inicio en punto de las 5:45 horas, tiempo del centro de México.

La carrera, oficialmente llamada ADAC Cyclassics Hamburg, será el regreso del mexicano tras su histórico podio en el Tour de Francia 2026, donde terminó en tercer lugar, por detrás de su compañero Tadej Pogacar y Remco Evenepoel. Además ganó la etapa 2 y terminó con el maillot blanco como mejor joven.

Del Toro llega a esta Clásica de la mejor forma y como uno de los referentes del UAE Team Emirates. Tras demostrar sus movimientos ofensivos y su definición al sprint, se convierte como uno de los favoritos para ganar la carrera y mejorar su debut del 2025, donde terminó en el sitio 42.

La edición 29 de la Clásica de Hamburgo comenzará en Buxtehude y terminará sobre la tradicional Mönckebergstraße tras un recorrido aproximado de 206 kilómetros. El punto que determinará la victoria será el Waseberg, en Blankenese, con una subida de cerca de 700 metros y con varias pendientes, esta dura prueba la tendrán que superar los ciclistas un total de cinco veces durante el final de la carrera.

El de Ensenada, Baja California, se enfrentará a pedalistas experimentados como Jonathan Milan, Biniam Girmay y Olav Koojo, así como al vigente campeón Rory Towsend y a Arnaud De Lie y Paul Megnier, quienes también terminaron en el podio.

Recorrido de la Clásica de Hamburgo 2026 | www.cyclassics-hamburg.de/en/stage-1

¿Cuándo y a qué hora es la ADAC Cyclassics de Hamburgo 2026?

La edición 29 de la Clásica de Hamburgo se correrá este domingo 16 de agosto, en punto de las 5:45 horas, tiempo del centro de México, donde Isaac del Toro sale como uno de los favoritos y referentes del UAE Team Emirates.

Isaac del Toro en la ADAC Cyclassics de Hamburgo 2026: ¿Dónde ver en vivo la carrera?

El regreso de Isaac del Toro al calendario internacional se podrá ver a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde la transmisión comenzará en punto de las 5:45 horas, tiempo del centro de México, por lo que habrá que madrugar.

Te puede interesar: