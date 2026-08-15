Thiago Tirante arruina el regreso de Novak Djokovic: golpe de calor y derrota histórica en Cincinnati

El argentino venció 2-6, 6-4 y 6-4 al serbio, que sufrió con el calor en su primer partido desde Wimbledon y complicó su ruta al US Open

Debut y despedida para Nole en Cincinnati | Reuters

Novak Djokovic volvió al circuito después de más de un mes sin competir y su regreso terminó en una dolorosa derrota. Thiago Agustín Tirante remontó al serbio por 2-6, 6-4 y 6-4 en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati, en un encuentro marcado por los severos problemas físicos que sufrió el ganador de 24 Grand Slams.

Era el primer partido de Djokovic desde el 10 de julio, cuando cayó en sets corridos ante Jannik Sinner en las semifinales de Wimbledon. Después decidió bajarse del Masters de Canadá y eligió Cincinnati, torneo que no disputaba desde que fue campeón en 2023, como su principal escala para recuperar ritmo antes del US Open.

Djokovic dominó el inicio antes de sufrir con el calor

La falta de actividad no se notó durante el primer set. Controló los intercambios, neutralizó las principales armas de Tirante y consiguió el primer quiebre en el sexto juego. Después remontó un 15-40 con su servicio y volvió a presionar al argentino para quedarse con la manga por 6-2.

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El panorama comenzó a cambiar en el segundo parcial. Tirante generó oportunidades sobre el saque del serbio y el tercer juego se convirtió en una batalla de 24 puntos y cerca de 18 minutos. Djokovic logró sostenerlo, pero el esfuerzo terminó por pasarle factura: comenzó a mostrar problemas para recuperar el aire, se colocó en cuclillas y de rodillas entre puntos y recibió una advertencia por exceder el tiempo antes de sacar.

En el cambio de lado tuvo que solicitar un tiempo médico. La combinación de las altas temperaturas y la humedad en Cincinnati provocó un visible deterioro físico. Distintos reportes señalaron síntomas compatibles con un fuerte golpe de calor. A pesar de las molestias, decidió continuar en cancha.

Tirante aprovechó el momento y cambió el partido

El argentino había dejado escapar sus primeras 10 oportunidades de quiebre, pero finalmente encontró la recompensa en el séptimo juego del segundo set. Una doble falta de Djokovic entregó el break.

A partir de ahí, el número 50 del mundo comenzó a imponer con mayor frecuencia su potencia. El 6-4 mandó el encuentro a un tercer parcial.

Djokovic intentó administrar cada esfuerzo durante el desenlace. Redujo la duración de algunos intercambios y se mantuvo en el marcador pese al desgaste, pero sus problemas físicos fueron cada vez más evidentes.

El argentino completó la remontada para conseguir la victoria más importante de su carrera. Tirante terminó con 13 aces, mientras Djokovic acumuló cinco y cometió siete dobles faltas en un partido en el que su físico terminó condicionando por completo el desarrollo.

Sensational Thiago 💎@TiranteThiago produces his very best to beat Djokovic and reach the third round! @CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/Px2JZ6kGxe — ATP Tour (@atptour) August 15, 2026

Un golpe inesperado en la búsqueda del Grand Slam 25

Cincinnati tenía una importancia especial para Djokovic. A sus 39 años, el serbio está administrando su calendario alrededor de los Grand Slams y sigue persiguiendo el título Major número 25, que le permitiría romper el empate histórico de 24 con Margaret Court y quedar solo en la cima.

Su temporada ya había demostrado que todavía puede competir contra la nueva generación en el escenario más grande. En el Australian Open derrotó a Jannik Sinner en cinco sets en semifinales antes de caer con Carlos Alcaraz en la final. Posteriormente volvió a instalarse entre los cuatro mejores en Wimbledon, donde Sinner terminó con su recorrido.

El torneo de Ohio representaba una ventaja importante para el serbio. Sinner se retiró por una lesión en la rodilla derecha y Alcaraz tampoco pudo participar debido a sus problemas en la muñeca, por lo que Djokovic podía llegar con más ritmo a la Gran Manzana.

Sin embargo, no pudo aprovechar la oportunidad para acumular partidos. Su preparación competitiva para Nueva York terminó después de apenas un encuentro.

Tirante acaba con una racha de 10 años ante argentinos

Djokovic llevaba 22 triunfos consecutivos contra jugadores de Argentina y no perdía ante uno de ellos desde los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Aquella derrota ocurrió el 7 de agosto de 2016, cuando Juan Martín del Potro protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo olímpico y eliminó al entonces número uno del mundo por 7-6 (4) y 7-6 (2) en la primera ronda. Diez años después, Tirante volvió a conseguirlo y frenó una racha que parecía interminable.

Para Djokovic, Cincinnati debía ser el punto de partida hacia una nueva oportunidad de hacer historia en Nueva York. En cambio, se convirtió en una advertencia física a dos semanas del US Open y en la noche más importante de la carrera de Thiago Agustín Tirante.

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