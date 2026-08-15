Porto mantiene el paso perfecto y portería imbatida con triunfo sobre Rio Ave

Los Dragones derrotaron 2-0 a Rio Ave, siguen sin recibir gol y aprovechan los tropiezos de Sporting y Benfica en el inicio de la Primeira Liga

Porto mantuvo su arranque perfecto en la Primeira Liga al imponerse 2-0 a Rio Ave en Vila do Conde, resultado que le permite llegar a seis puntos, conservar su portería invicta y colocarse en lo más alto de la clasificación después de las primeras dos jornadas.

El conjunto dirigido por Francesco Farioli volvió a mostrar solidez en ambos lados del campo. Después del 2-0 sobre Alverca en su debut, los Dragones repitieron marcador lejos del Estádio do Dragão y aprovecharon los empates de Sporting y Benfica, sus principales rivales en la carrera por el bicampeonato, durante la primera fecha.

Nehuén Pérez abre el camino para Porto

Porto comenzó a imponer condiciones desde los primeros minutos y encontró recompensa al 11′. Un tiro de esquina terminó con Nehuén Pérez elevándose dentro del área para conectar de cabeza y superar a Ennio van der Gouw, poniendo el 1-0 para los visitantes.

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El dominio estuvo cerca de traducirse rápidamente en una ventaja más amplia. Al 34′, Jakub Kiwior mandó el balón a las redes con un remate de izquierda después de otro córner, pero la jugada fue revisada por el VAR y el árbitro terminó anulando la anotación un minuto más tarde.

Rio Ave intentó reaccionar antes del descanso con aproximaciones de Tamblé Monteiro y Jalen Blesa, aunque sin conseguir poner en verdadero peligro la ventaja visitante. Porto mantuvo el control y se marchó al vestidor con el 1-0.

Rio Ave amenaza, pero Borja Sainz sentencia

Los locales aumentaron la presión durante el segundo tiempo y tuvieron una de sus mejores oportunidades al 56′, cuando Francisco Petrasso conectó de cabeza un centro de Diogo Bezerra tras un tiro de esquina, pero su remate pasó apenas desviado.

Farioli respondió moviendo sus piezas y refrescando el ataque. Hwang In-beom y Borja Sainz ingresaron al 66′, mientras André Silva y Alberto Costa aparecieron cuatro minutos después para mantener la intensidad en el tramo decisivo.

La sentencia llegó al 81′. Sainz encontró espacio por el centro del área y definió con la pierna derecha para convertir el 2-0, apagando definitivamente cualquier intento de reacción de Rio Ave y asegurando otros tres puntos para los campeones.

Ahora, el equipo regresará al Estádio do Dragão para disputar su tercera jornada de la temporada. Porto recibirá al Arouca el domingo 23 de agosto, con la oportunidad de prolongar su paso perfecto y seguir marcando el ritmo en la lucha por el bicampeonato.

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