Inversión con efecto inmediato: Camilo Durán debuta con gol en Celtic

El delantero colombiano Camilo Durán fue fichado por el Celtic de Escocia y en su primer partido se reportó con gol.

Camilo Durán anotó con Celtic | Captura de pantalla @CelticFC

Más allá de que Luis Díaz fue el colombiano que más lejos llegó en la UEFA Champions League 2025-2026. Camilo Durán fue la gran revelación ‘cafetera’ del torneo. Pues, con el modesto Qarabag de Azerbaiyán anotó la módica suma de cinco goles en el campeonato más importante de clubes europeos.

Después de haber actuado ante Benfica de Portugal, Athletic Club de Bilbao de España, Chelsea de Inglaterra, Napoli de Italia, Ajax de Países Bajos, Eintracht Frankfurt de Alemania, Liverpool de Inglaterra y Newcastle de Inglaterra. El delantero sudamericano fue la gran figura de su equipo que debutaba en la Liga de Campeones.

El Newcastle, Eintracht Frankfurt, Ajax y Benfica, fueron las víctimas del goleador colombiano. Así las cosas y teniendo en cuenta que ya un colombiano había dominado por completo el fútbol de Escocia. Alfredo Morelos con Ranger FC. Celtic puso su voto de confianza en Camilo Durán.

Camilo Durán le devuelve la confianza al Celtic con goles

Con tan solo 24 años de edad, Camilo Durán asume su reto más importante de su carrera como futbolista profesional hasta el momento. Las divisiones menores del Deportivo Independiente Medellín, Flamengo, Lusitania de Portugal, Estrela de Portugal, Portimonense de Portugal y Qarabag de Azerbaiyán, ya han sido testigos del talento de colombiano.

Fichado el pasado 10 de julio por el Celtic de Escocia, el delantero ‘tricolor’ afrontó el primer partido amistoso como jugador del gigante escoces. Con 84 partidos jugados, 24 goles y 11 asistencias, en su espalda, el nacido en Santa Marta estuvo en la banca de suplentes en el amistoso de Celtic ante Sporting de Lisboa.

Al minuto 64 ingresó para reemplazar a James Forresty cuatro minutos después marcó su primer gol con la camiseta del Celtic de Escocia. El delantero colombiano mostró el hambre que tiene de hacer cosas importantes de la mano de este club de Europa y a punta de presión alta logró robarle el balón a su rival y definió antes de que el portero del Sporting de Lisboa pudiera reponerse.

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