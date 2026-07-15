Lionel Scaloni advierte a Inglaterra: Argentina dejará todo para llegar a la final

El director técnico de la Albiceleste pide no mezclar la semifinal del Mundial 2026 con los conflictos políticos entre ambos países

Scaloni promete dejar “hasta la última gota de sudor” ante Inglaterra. | Reuters

Lionel Scaloni aseguró que la selección de Argentina agotará sus recursos ante Inglaterra para conseguir el pase a la final del Mundial 2026. El entrenador compareció ante los medios antes de la semifinal que se disputará este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta, a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

El técnico reconoció el nivel del rival, pero recalcó la disposición de sus jugadores para competir por otro boleto al partido por el título. “Mañana vamos a dejar hasta la última gota de sudor para intentar pasar a la final, que no quepa ninguna duda”, expresó Scaloni durante la conferencia de prensa.

El seleccionador explicó que Argentina revisó su actuación frente a Suiza y detectó aspectos que deberá corregir. También señaló que llegar a esta ronda mantiene la ilusión del grupo: “Será un partido fuerte; como todos, no hay un partido igual. Intentaremos mejorar en los aspectos en los que no estemos bien”.

Scaloni dejó abierta la posibilidad de modificar la alineación para neutralizar las características de Inglaterra. El entrenador no reveló nombres porque todavía no había comunicado su decisión al plantel. “Es una posibilidad que hagamos cambios; puede ser una posibilidad que repitamos. Todavía no se lo dijimos a los chicos”, indicó.

Harry Kane y Jude Bellingham ocupan un lugar dentro del análisis del cuerpo técnico argentino. Scaloni explicó que el plan buscará reducir su participación: “Son grandes jugadores, de los mejores del mundo. Intentaremos neutralizarlos y que no tengan un buen partido. La idea de juego la tenemos y esperamos llevarla a cabo”.

El entrenador considera que la posesión será uno de los puntos para controlar el encuentro. Argentina buscará tener la pelota y limitar las transiciones de un conjunto inglés que cuenta con velocidad por las bandas. “La idea es agarrar la pelota y que, cuando no la tenemos, sufrir lo menos posible”, detalló.

Sobre Lionel Messi, Scaloni señaló que no tuvo una conversación específica con el capitán acerca del contexto del partido. Para el técnico, cada integrante del plantel conoce lo que representa disputar una semifinal, aunque aclaró que las decisiones sobre la formación se tomarán con base en el estado físico y el rendimiento de cada futbolista.

La revisión médica también tendrá peso antes de definir el once inicial. Scaloni afirmó que no utilizará a un jugador que se encuentre en desventaja física: “Si hay algún futbolista que no esté en condiciones, no va a jugar. El partido es para que no haya jugador que salga en inferioridad física, sino en su máximo”.

El cruce también revive el recuerdo del partido de cuartos de final de México 1986 y los dos goles de Diego Armando Maradona. Scaloni destacó aquella actuación, pero rechazó mezclar el futbol con los conflictos entre ambos países. “Es un partido de fútbol. No puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto por lo que pasó”, sostuvo.

Por último, el técnico agradeció el respaldo de los aficionados y pidió valorar la presencia de Argentina entre las cuatro selecciones que permanecen en competencia. “El mensaje a la gente es que disfrute el momento hoy; es para estar satisfechos, ilusionados, agradecidos con los jugadores. Vamos a dejar todo hasta el final”, concluyó. El ganador del encuentro enfrentará a España en la final del Mundial 2026.

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