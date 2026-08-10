La ofensiva de Yankees no despierta y el equipo se hunde sin Judge

Desde que Aaron Judge quedó fuera, los Yankees tienen el peor wRC+ de MLB y están desperdiciando actuaciones de su pitcheo

Fue la novena derrota que los Bombarderos sufren en extra innings | Reuters

El silencio que quedó en el clubhouse de los Yankees después de perder 2-1 el domingo por la tarde contra los Braves no correspondía solamente a una derrota más. Era el reflejo de una temporada que empieza a complicarse por una razón que Nueva York conoce demasiado bien y es que sus pitchers están haciendo su trabajo y sus bateadores no.

Cam Schlittler lanzó siete entradas, ponchó a 11 y no regaló una base por bolas. Su recompensa fue prácticamente ninguna. Los Yankees necesitaron un jonrón solitario de Trent Grisham en la octava entrada para siquiera llevar el juego a entradas extras y terminaron perdiendo en la décima. Fue la novena derrota que los Bombarderos sufren en extra innings por sólo dos victorias, números que no se veían desde 2011.

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