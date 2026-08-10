Esteban Solari asume el golpe de la Leagues Cup y apunta a corregir el rumbo de Pumas

Pumas sigue sin ganar en la Leagues Cup y Esteban Solari busca convertir el golpe en aprendizaje antes de retomar el Apertura 2026

Pumas enfrentará su tercer partido del torneo este 11 de agosto | Imago7

Pumas está cerca de cerrar una Leagues Cup muy distinta a la que esperaba. Sin victorias y con resultados que han expuesto varios aspectos por corregir, Esteban Solari considera que el paso por Estados Unidos debe convertirse en una experiencia para fortalecer al equipo antes de retomar su camino en el Apertura 2026.

El técnico argentino evitó sumarse a la polémica alrededor de un formato que obliga a los clubes mexicanos a disputar sus partidos fuera de casa. Para Solari, las condiciones eran conocidas desde el inicio y el desafío pasa por aprender a competir bajo este escenario, especialmente porque Pumas volverá a encontrarse con circunstancias similares cuando dispute la Concacaf Champions Cup.

“La manera en que yo vivo las cosas me adapto a las reglas del juego, acá las reglas están puestas desde el comienzo y no nos queda otra que venir obviamente dar nuestra mejor versión, tratar que la experiencia sirva para ahora y también para el futuro, porque vamos a jugar Concacaf y esto va a volver a pasar en algún momento”, mencionó Solari.

Más allá de las condiciones de la competencia, el entrenador reconoció que el principal pendiente estuvo dentro de la cancha. Los universitarios no consiguieron trasladar sus intenciones a los resultados y, especialmente, tuvieron dificultades para igualar la intensidad que encontraron durante sus compromisos en territorio estadounidense.

“Obviamente lo que más me duele es no haber logrado los resultados que buscábamos, no haber podido equiparar ese nivel de energía y de competencia, el segundo partido en funcionamiento fue bueno, creo que el equipo tuvo momentos de juego buenos, generó muchas ocasiones de gol pero todavía tenemos cosas para mejorar”.

A los resultados se sumó la preocupación por Sebastián Córdova. El mediapunta tuvo que abandonar en camilla el último encuentro ante Cincinnati y fue enviado de regreso a la Ciudad de México para someterse a nuevas evaluaciones médicas que permitan determinar el alcance de la lesión.

“Hicimos los primeros estudios acá y tiene una inflamación en la pierna con lo cual evidentemente sufrió un tipo de movimiento que le generó algo, los primeros estudios obviamente no son concluyentes por lo cual es lo que decidimos por precaución es enviarlo a Ciudad de México”, sentenció.

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