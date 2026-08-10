Pablo Repetto confirma lesión de Marmolejo y el plan para vencer a River Plate

Santa Fe viene de vencer al Boyacá Chicó en El Campín y sumó sus primeros 3 puntos en la Liga BetPlay 2026-II.

Pablo Repetto Santa Fe/ Claro Sports.

Independiente Santa Fe realiza una de sus últimas prácticas este lunes 10 de agosto, antes de medirse ante River Plate, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana este miércoles 12/08 en El Campín. El club abrió sus puertas a los medios de comunicación y esto dijo Pablo Repetto sobre el choque contra el ‘Millonario’.

El plan ante River Plate

“Evaluamos constantemente, creemos que es n partido de finales, no te podés proyectar más allá del partido, porque pasas o te quedas afuera, por eso miraremos cuáles son los mejores jugadores para ponerlos en campo. Marmolejo está afuera, (Víctor) Moreno es complicado que pueda estar, a partir de eso también evaluamos, intentaremos tomar las mejores decisiones para poner al mejor equipo”, inició mencionando.

“Sabemos que su lado derecho con Montiel y Freitas es importante. Tienen a Borré que es conocido en Colombia. Tienen buenos jugadores, no se les ha dado el resultado, no veo que hayan sido inferiores. Esperemos cómo salimos, en la previa ellos son los favoritos desde afuera, eso lo tenemos claro. Eso te juega en contra siempre, cuando uno pinta con favorito tiende a caer. Después vendrá lo otro, hacer un partido acorde a lo que nos estamos jugando”.

“Sus jugadores por sus valores no nos importan”

“Nosotros no le prestamos atención a esas cosas, nos tenemos que enfocar en los niveles de los jugadores de todos nuestros rivales, ni hablar de la calidad de jugadores que tiene River Plate. Pero no, vamos a hacer un hincapié mayor, tenemos un gran equipo y estaremos a la altura de lo que nos vamos a jugar”, apuntó Pablo Repetto.

“Ya tenemos el cambio de Marmolejo. Queremos tener mayoritariamente el balón, la posesión, estar muy concentrados atrás, porque una desconcentración nos puede costar con jugadores de alto nivel que tiene River. Buscamos mejorar lo hecho en el primer tiempo ante Boyacá Chicó”.

¿Cómo ganarle a River Plate?

“Son partidos de 180 minutos y la localía tiene que pesar. Intentaremos ganar el partido, somos conscientes que tenemos que ir a buscarlo, pero no necesariamente que si no logramos el resultado acá estamos eliminados, después pasa el estrés para ellos si no logran ganar en su localía”, agregó.

Emerson Rivaldo Rodríguez

“Emerson Rivaldo, estábamos buscando un jugador de su corte, tuvimos las bajas de ‘Shirra’ Mosquera y Yeicar Perlaza. Buscamos siempre traer lo necesario, no trar por traer. Hoy fue el último día para inscribir jugadores de otros clubes, después habrá una ventaja de jugadores libres. Veremos si ya puede jugar el fin de semana que viene. Viene de jugar en Bulgaria, conoce la altura porque jugó mucho tiempo en Millonarios y todo eso ayuda”, ultimó Pablo Repetto.

Lea también: