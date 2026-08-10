¿Mourinho lanza una indirecta a Guardiola? “Para mí, un año sabático significa debilidad”

El técnico portugués aseguró que nunca se alejaría voluntariamente de los banquillos y afirmó que continuará ligado al fútbol durante varios años

Mourinho y un ‘dardo’ a Pep Guardiola | Reuters

José Mourinho volvió a colocarse en el centro de la conversación por unas declaraciones incluidas en su nuevo documental de Netflix, The Special One. El entrenador portugués, actualmente en el banquillo del Real Madrid, habló sobre su futuro, su relación con el fútbol y su rechazo a la posibilidad de tomarse un año sabático, una postura que ha sido interpretada como un mensaje dirigido a Pep Guardiola.

“Algunos tipos necesitan un año sabático, algo que odio. Odio esa palabra. Para mí, un año sabático significa debilidad. No me hables de años sabáticos. Nunca necesito descansar. Descansaré cuando me muera”, declaró Mourinho durante la producción dedicada a repasar su trayectoria como entrenador.

El portugués no mencionó directamente a Guardiola, aunque sus palabras aparecen en un momento en el que el técnico catalán decidió alejarse temporalmente de los banquillos después de finalizar su etapa de 10 años al frente del Manchester City. Guardiola ya había tomado una decisión similar en 2012, cuando dejó al Barcelona y permaneció una temporada sin dirigir antes de incorporarse al Bayern Munich en 2013.

Mourinho explicó que no contempla una pausa porque considera que el entorno competitivo continúa formando parte de su vida profesional. “Mi mundo es entrar a un estadio de fútbol con 50 mil o 90 mil aficionados. He tenido 100 mil. Ese es mi mundo. Sin el fútbol, siento que me falta algo”, señaló.

El entrenador también descartó que esa necesidad de continuar en los banquillos represente una obsesión. “Cuando alcanzas cierto nivel, simplemente quieres quedarte ahí para siempre”, añadió Mourinho, quien inició su carrera como director técnico principal en el Benfica en el año 2000.

Sus planes tampoco incluyen un retiro cercano. “Ni siquiera puedo imaginar cuándo voy a dejar de dedicarme al fútbol. Yo digo 10 años más, pero tal vez más de 10. Es divertido. Quiero ganar más títulos. Quiero hacerlo en lugares donde nunca he estado y quiero hacerlo en lugares donde ya lo hice antes”, explicó.

La referencia a los años sabáticos revive uno de los puntos de contraste entre Mourinho y Guardiola, entrenadores que protagonizaron varios enfrentamientos durante sus respectivas etapas en Real Madrid y Barcelona entre 2010 y 2012. Aquellos años incluyeron duelos por LaLiga, Copa del Rey, Champions League y Supercopa de España, además de diferentes cruces públicos entre ambos técnicos.

Guardiola explicó recientemente que su nueva pausa tiene como objetivo dedicar más tiempo a su familia y desarrollar actividades fuera del fútbol. El catalán señaló que después de una vida vinculada al deporte desde su infancia quiere explorar otros aspectos personales antes de decidir cuándo y dónde retomará su carrera como entrenador.

Las declaraciones forman parte de The Special One, la nueva miniserie documental de Netflix centrada en la carrera de José Mourinho. La producción repasará distintas etapas de su trayectoria como entrenador y contará con testimonios de figuras vinculadas a su recorrido profesional. El documental se estrenará este martes 11 de agosto de 2026.

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