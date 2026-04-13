¡México, segunda opción para Brian Gutiérrez! Lillini revela que el futbolista prefería a Estados Unidos

El director de selecciones menores, Andrés Lillini, dio a conocer un primer acercamiento con Brian Gutiérrez, mismo que no terminó por trascender

Brian Gutiérrez había dado el ‘no’ al Tricolor. | Imago7.

Se revela primera negativa. Andrés Lillini dio a conocer que, en un principio, Brian Gutiérrez optó por no jugar con la selección mexicana en espera de un llamado por parte del equipo estadounidense, pese a que el propio director de selecciones menores lo invitó a formar parte del Tricolor.

“Llamo a Brian Gutiérrez y me dice, ‘profe, voy a esperar. Gracias, pero voy a esperar a Estados Unidos’. En ese momento estaba en la sub 20″, mencionó en charla con Récord.

A continuación, Lillini reveló lo que hizo ante esta negativa de uno de los futbolistas que brillaron con la selección mexicana en la última Fecha FIFA.

“Yo me alejé de Brian, ya no lo cité más porque ya era de la mayor. Fue después cuando empieza un proceso nuevo, cuando viene a Chivas. Ahora me crucé con él y le digo: ‘Brian, yo soy el que te llamé’, pero qué bueno que pudiste venir”.

Por último, Lillini mencionó en qué partido ‘descubrió’ a Brian Gutiérrez y qué fue lo que llamó su atención del actual futbolista de Chivas y del Tricolor.

“Él jugaba en Chicago Fire, de media punta. Jugó en Leagues Cup contra Puebla y ese día Brian la rompió, hizo un gol y la rompió. Ahí dije, ‘tengo que hacer el esfuerzo para traerlo’, pero él se negó”.

A pesar de toda esta situación, Andrés Lillini destacó que las selecciones menores de México siguen siendo una plataforma importante para el desarrollo de futbolistas, especialmente para aquellos que buscan abrirse camino en el profesionalismo. “Muchos de los que vinieron a selección terminaron jugando en el fútbol mexicano”, señaló, subrayando el impacto que tiene este escaparate.

Te puede interesar