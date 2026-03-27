¡Dura baja para la Albiceleste! Joaquín Panichelli se perdería el Mundial 2026 con Argentina

El hombre del Estrasburgo de Francia habría sufrido un rotura de ligamentos en un entrenamiento, con lo que no estaría disponible para Lionel Scaloni

Lionel Scaloni pierde una opción para el Mundial por una lesión | Reuters

Por: Charly Siffredi.

La Albiceleste sufrió un duro golpe antes de iniciar el Mundial. Luego de darse a conocer que el delantero de la Selección Argentina, Joaquín Panichelli, habría sufrido una lesión en el entrenamiento de este jueves, que con el correr de las horas y someterse a unas pruebas se revelaría como una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha.

De este modo el delantero del Racing de Estrasburgo de Francia, se perdería la Copa del Mundo de 2026, ya que se sometería una recuperación de siete a ocho meses, con lo que se bajaría de la pelea por integrar la lista mundialista que dará Lionel Scaloni el próximo 30 de mayo.

Panichelli se lesionó y no estará disponible para el Mundial 2026 | Reuters

Lo que parecía que era una simple dolencia muscular, tras los estudios médicos correspondientes, se confirmaría que fue una rotura de ligamentos en la extremidad derecha. Panichelli, citado de último momento para los dos amistosos de La Albiceleste ante Mauritania el viernes en La Bombonera y frente a Zambia el martes, en el mismo escenario.

El ariete del conjunto francés era uno de los que luchaban por ganarse un lugar en la delantera junto a José ‘El Flaco’ López, hombre del Palmeiras de Brasil. Cabe recordar que la molestia que comenzó a sentir por la tarde se dio en la misma zona que se rompió hace dos años. Por lo que ya tiene conocimiento del tiempo de recuperación que requeriría para volver a las canchas.

Panichelli, justamente, se subió al avión junto a Franco Mastantuono, futbolista del Real Madrid, para complicar la nómina de citados para esta ventana de encuentros de preparación para la Copa del Mundo de 2026. Dichos compromisos le van a servir al entrenador Lionel Scaloni para ir puliendo detalles de cara a la lista de nombres que viajarán a la justa mundialista a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Junto a Valentín Barco, polifuncional del Racing de Estrasburgo, Joaquín Panichelli venía teniendo un gran presente en la Ligue 1 de Francia, siendo el goleador del certamen con 16 tantos en 27 partidos. Sin embargo, esta dolencia lo marginará de vestir la camiseta de La Albiceleste, la cual ya se había puesto a finales del 2025, en el amistoso frente Angola.

Respecto a las interrogantes que tiene Scaloni para terminar de hablar la lista mundialista de 26 futbolistas, en el lateral por izquierda la puja está entre Marcos Acuña; Gabriel Díaz, una de las sorpresas citadas desde Racing de Avellaneda, y el Colorado Barco, quien tendría un pie adentro por su polifuncionalidad en el costado, algo que es del gusto del entrenador.

Además, en la zaga Facundo Medina del Marsella y Marcos Senesi del Bournemouth tienen una dura competencia; asimismo, en el arco con Juan Musso del Atlético de Madrid y Walter Benítez del Crystal Palace. En el mediocampo Mastantuono está mano a mano con Gianluca Prestianni de Benfica. En tanto que arriba, Joaquín Panichelli y el Flaco López tenían un duelo cerrado, pero esta situación le abriría camino al atacante del fútbol brasileño.

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