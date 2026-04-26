¡Se rinde ante plantel y afición! Efraín Juárez reconoce a sus jugadores tras romper récord de puntos

Pumas rompe récord de puntos tras vencer a Pachuca. Efraín Juárez destaca el trabajo del equipo, el apoyo de la afición y prioriza la Liguilla

El técnico auriazul reivindica el trabajo realizado | Imago7

Pumas cerró la fase regular del Clausura 2026 con una victoria 0-2 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo, resultado que le permitió llegar a 36 puntos y firmar el mejor registro del club en torneos cortos de 17 jornadas. Con ese marcador, el equipo de Efraín Juárez superó las marcas de 35 unidades alcanzadas en el Clausura 2011 y Apertura 2015.

Tras el triunfo en la jornada 17 de la Liga MX, el técnico universitario habló del momento que vive su equipo, del respaldo de la afición y del récord histórico conseguido antes de encarar la Liguilla. Juárez evitó centrar el discurso en su figura y trasladó el reconocimiento a sus jugadores, a quienes señaló como los responsables del torneo firmado por Pumas.

El respaldo de la afición en los buenos y malos momentos

Efraín Juárez abrió su análisis con un agradecimiento para la afición auriazul, a la que reconoció por acompañar al equipo incluso en los pasajes de mayor presión. “Agradecer a nuestra afición, que no solo en estos momentos en los que las cosas van bien, sino también en los momentos complicados, siempre estuvo y siempre está alentando. Eso es impresionante. Donde vayamos, vaya bien o vaya mal el equipo, siempre están apoyando y eso es muy difícil de ver dentro de este mundo del fútbol. Siempre agradecerle a mi afición, que hoy se siente representada por mi equipo y por mis jugadores”, expresó.

El entrenador insistió en que ese vínculo no depende solo de los resultados recientes. “Exactamente lo mismo: una locura agradecerles, porque realmente no es fácil. El año pasado también en el Play In éramos décimos. Por eso no hay que olvidar el momento de lo que veníamos. Mi afición, lo vuelvo a repetir, estoy muy agradecido, porque en las buenas están, en las regulares están y en las malas están. Ese amor y esa pasión no se pueden comprar por ninguna circunstancia. Esto se vive aquí, se trae en el corazón, se trae en la sangre y creo que ellos lo representan perfectamente”, añadió.

El récord de puntos y el mérito de los jugadores

Juárez colocó el foco en el plantel después de que Pumas alcanzó una marca histórica. “Todo esto que pasa es por los jugadores. Hoy el reconocimiento es para ellos, por cómo se matan, por cómo creen, por cómo juegan, porque el equipo no pierde la cabeza en ningún momento, porque el equipo va y porque el equipo propone”, señaló el entrenador universitario.

El técnico también dimensionó lo que significa entrar en la historia del club con el récord de puntos. “Ese récord de puntos seguramente pasará a la historia. Ellos, más allá de lo que pase de aquí en adelante, hoy están en la historia del equipo, en el récord de puntos, en la historia de esta institución. Para todos nosotros, los que trabajamos detrás, siempre es un orgullo que ellos nos representen de la mejor manera”, afirmó.

Pese al logro, Juárez evitó instalarse en la celebración y apuntó hacia lo que viene. “Uno siempre trabaja por objetivos. Son estadísticas y las estadísticas están para romperse; se rompieron. Ahora toca concentrarnos y enfocarnos en lo que viene, que es lo más importante”, comentó sobre la nueva etapa que enfrentará Pumas en la fase final.

La Liguilla, la identidad del equipo y la filosofía de trabajo

Sobre la preparación para la Liguilla, el estratega pidió respeto por el rival que pueda tocarle a Pumas. “Es una semana larga y vamos a esperar al rival. Hay que ser muy respetuosos con quien nos pueda tocar. No sé si hoy o hasta mañana, con el último partido de esta jornada, sabremos bien. Ahí decidiremos junto con el cuerpo técnico y la directiva qué es lo mejor para nosotros”, explicó.

Juárez añadió que la semana servirá para corregir y reforzar lo que el equipo ha hecho bien durante el torneo. “Trataremos de seguir mejorando todas las circunstancias que, más allá del resultado, se tienen que mejorar en todos los partidos. Se trabajará esta semana y todas las cosas que se vienen haciendo bien hay que seguirlas repitiendo para llegar de la mejor manera a los partidos decisivos”, apuntó.

El técnico también habló de la identidad que ha buscado sostener, sin importar el contexto externo. “Somos el mismo equipo que empató con Querétaro, somos el mismo equipo que empató con León, somos el mismo equipo que quedó eliminado en Concahampions. Somos ese equipo trabajador. Dentro de nuestro mundo hacemos una burbuja grandísima. Somos el mismo equipo, con la misma humildad, encabezada por mí”, dijo.

Finalmente, Juárez defendió su forma de entender el proceso y su situación al frente de Pumas. “Estoy tranquilo y disfrutaré mi momento, mi Pumas, hasta el último día que esté aquí, que no sé cuándo sea. Exactamente como cuando éramos el peor equipo: trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Tengo gente de la directiva que siempre me dice: ‘Ante más grilla, más trabajo; ante más grilla, más trabajo’”, declaró.

Para el entrenador, el resultado no debe alterar la lectura del proyecto. “Nosotros no entendemos la vida así, especialmente yo. Yo veo procesos, maneras de juego y situaciones en las que el equipo presenta buenos momentos; después, el resultado vendrá como consecuencia. Lo he repetido muchas veces: mi equipo juega igual de bien que el año pasado. ¿Cuál es la diferencia? Que antes no se ganaba. Hoy se gana y parece que todo está perfecto, pero no es verdad. Vamos mejorando, vamos en camino y de ahí se obtiene la consecuencia de todo lo que hacemos, del rendimiento y del trabajo”, concluyó.

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