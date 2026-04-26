América falla penal y la polémica aparece por la posición de Camilo Vargas

Raphael Veiga no hizo una buena ejecución, pero la cámara mostró que el meta colombiano estaba adelantado, situación que el VAR no revisó ¿El penal se debió de repetir?

Vargas festeja tras el disparo de Raphael Veiga | Imago7

El duelo entre América y Atlas en el Estadio Azteca dejó una de las jugadas más discutidas del partido desde el primer tiempo, luego de un penal señalado a favor del conjunto azulcrema que terminó en una acción rodeada de polémica. La decisión arbitral y la ejecución de Raphael Veiga derivaron en un momento que generó cuestionamientos por la posición del portero Camilo Vargas al momento del disparo.

La jugada se originó al minuto 23, cuando América generó una acción ofensiva con un centro al área que terminó en un remate de Miguel Vázquez y posteriormente en un contacto con la mano de Víctor Ríos. En primera instancia, el árbitro dejó seguir la jugada, pero tras la intervención del VAR acudió a revisar la acción.

Después de observar la repetición, el silbante determinó que existía una mano sancionable y señaló el penal a favor de las Águilas. La decisión abrió el camino para que el conjunto local tuviera la oportunidad de tomar ventaja en el marcador en un momento clave del encuentro.

Para sorpresa de algunos, Raphael Veiga fue el encargado de ejecutar el disparo desde los once pasos. El brasileño tomó carrera y optó por un tiro al centro, a media altura, lo que facilitó la intervención del guardameta de Atlas.

Camilo Vargas reaccionó al disparo y logró detener el penal con la mano, evitando la caída de su arco. La acción mantuvo el empate en el marcador, pero no cerró la discusión en torno a la jugada.

En la repetición, se pudo observar que el portero de Atlas se encontraba adelantado al momento del impacto del balón. Ninguno de sus pies estaba completamente sobre la línea de gol cuando Veiga realizó el disparo, lo que encendió el debate sobre si la jugada debía repetirse.

A pesar de esta situación, el árbitro no ordenó la repetición del penal y el juego continuó con normalidad. La decisión dejó dudas sobre la aplicación del reglamento en este tipo de acciones, donde la posición del portero es determinante.

El encuentro siguió su curso con ambos equipos buscando el control del partido, pero la jugada del penal y la posición de Camilo Vargas quedaron como uno de los puntos centrales del primer tiempo, en un duelo que se juega con implicaciones en la tabla y en el cierre del torneo.

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