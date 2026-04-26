Sergio Bueno habla tras la goleada y lanza crítica al fútbol mexicano en el adiós de Mazatlán

El técnico de Mazatlán cuestiona los constantes cambios de franquicia y deja abierta su continuidad en la Liga MX

Sergio Bueno lanza crítica al fútbol mexicano | Imago 7

El ciclo de Sergio Bueno al frente de Mazatlán FC llegó a su fin tras la contundente derrota ante Tigres en la última jornada del Clausura 2026. El estratega se despidió del equipo reconociendo su inconformidad por la forma en la que cerraron el torneo, aunque también dejó claro que su intención es mantenerse activo dentro de la Liga MX.

En conferencia posterior al encuentro, el técnico contrastó el rendimiento mostrado días antes con la imagen ofrecida en el cierre de la temporada. “Pasamos de la euforia del miércoles, de hacer un gran esfuerzo, una gran victoria, un gran partido contra Toluca, un rival de gran jerarquía en el fútbol mexicano, a cerrar la temporada dando una imagen que creo no corresponde a lo que fuimos muchas jornadas atrás”, señaló.

Más allá del resultado deportivo, Bueno también se refirió a la situación institucional del club, que dejará de existir como tal para dar paso al regreso del Atlante a partir de junio. En ese sentido, lamentó la constante reubicación y transformación de franquicias en el fútbol mexicano, un fenómeno que, desde su perspectiva, afecta la estabilidad y la identidad de los equipos.

“Es más que claro que todas estas cosas que se resuelven de esta manera desajustan y provocan todo esto que tú estás comentando, y que no es de ahora, es una constante en nuestro fútbol mexicano”, expresó.

El entrenador recordó distintos casos que ha presenciado a lo largo de su trayectoria, en los que clubes han cambiado de sede o identidad. “Me ha tocado vivirlo innumerables ocasiones: un Atlante que se movió a Querétaro, después a Cancún; San Luis que se convirtió en Jaguares. Hay muchos eventos de esta índole; Curtidores que se convirtió en Puebla, etcétera. Es una situación que periódicamente aparece en nuestro fútbol y que sí complica, que obviamente atenta”, explicó.

Finalmente, el estratega dejó en claro que su etapa con Mazatlán ha concluido, pero no así su intención de continuar dirigiendo en el máximo circuito. Sin entrar en especulaciones sobre posibles destinos, ni candidatearse para asumir algún cargo en el nuevo proyecto del Atlante u otro club, reiteró su disposición para seguir trabajando en la Liga MX.

“Promoverme no es el caso, pero sí te puedo decir de forma concreta que, por supuesto, me gustaría continuar dirigiendo en Primera División; sería absurdo decir otra cosa. Estaré muy al pendiente, alerta a que llegue alguna invitación. De darse, seguir abriéndose camino, posicionando o provocando esto de levantar la mano como entrenadores mexicanos, que sabemos ya son pocos los activos y hay que intentar modificar esa inercia. Así que veremos qué ocurre próximamente. Por ahora se acaba el compromiso con Mazatlán”, concluyó.

De esta manera, Sergio Bueno cierra su etapa al frente del conjunto sinaloense en medio de un contexto deportivo y estructural complejo, a la espera de una nueva oportunidad dentro del futbol mexicano.

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