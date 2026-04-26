¿Siempre perjudicados? Esteban Solari explota contra el arbitraje tras derrota ante Pumas

El argentino critica el arbitraje tras la derrota de Pachuca ante Pumas, señala expulsión clave y penal polémico, pero destaca identidad y objetivos cumplidos

Pachuca cerró la fase regular con una derrota de 2-0 ante Pumas en la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un partido marcado por las expulsiones de Brian García y Salomón Rondón, además del penal convertido por Robert Morales.

Tras el encuentro, Esteban Solari dejó una lectura directa sobre lo ocurrido en el Estadio Hidalgo. El técnico de los Tuzos señaló que la expulsión temprana cambió por completo el plan de partido, aceptó responsabilidades internas, pero también lanzó una queja por el criterio arbitral que, desde su visión, no ha favorecido a Pachuca durante el campeonato.

La expulsión que cambió el partido

“Sin duda, la expulsión cambia el cotejo desde los primeros minutos. Uno prepara un partido y una jugada así modifica todo el diseño. Hay que hacerse cargo porque es una expulsión totalmente innecesaria, que me recuerda al partido que tuvimos con Juárez, donde pasó algo parecido: nos quedamos con un jugador menos y eso nos condicionó”, expresó Solari al analizar el inicio del encuentro.

El entrenador explicó que, a partir de esa acción, Pachuca tuvo que ajustar su planteamiento y jugar condicionado ante uno de los equipos más fuertes del torneo. “Después marcamos mal una pelota parada, ellos se pusieron en ventaja en una segunda jugada y tuvimos que recomponer el partido. En contra de Pachuca está difícil ser Pachuca, porque llevamos este campeonato con cero penales a favor y con varias situaciones en contra”, señaló.

Solari evitó hablar de una persecución directa, pero sí dejó clara su molestia por el criterio arbitral. “No me puse a analizar exactamente cada jugada, pero es difícil porque el fútbol es un deporte de contacto. Tenemos que hacernos cargo, quizá tenemos que ser más cautelosos, pero desde esa parte nunca hemos sido beneficiados”, agregó.

Solari destaca los objetivos cumplidos por Pachuca

Pese a la derrota, el técnico argentino pidió mirar el proceso con perspectiva. “El análisis es simple: hay que ver dónde estábamos hace seis meses y dónde estamos ahora. Cuando empezamos este proceso, uno de los objetivos era clasificar a la Liguilla. No solamente clasificamos, también terminamos entre los cuatro primeros. Son dos objetivos muy importantes que hemos logrado”, declaró.

Solari aseguró que esa lectura corresponde a “mirar el vaso medio lleno”, sin dejar de reconocer las áreas que el equipo debe corregir. “Conocemos nuestras falencias, pero también hicimos un gran partido. Creamos seis ocasiones claras de gol y no dejamos que el rival generara casi ninguna. Eso fue contra un equipo que, sin duda, es el mejor o está entre los dos mejores de la liga”, apuntó.

El técnico de Pachuca insistió en que el resultado no borra el crecimiento del grupo. Para Solari, el equipo mostró una versión competitiva incluso en un escenario adverso, con un futbolista menos durante casi todo el partido y ante un rival que llegó con mayor margen físico.

Orgullo, identidad y candidatura al título

Uno de los puntos que más resaltó Solari fue la respuesta anímica de sus jugadores. “La segunda parte refleja lo que somos: orgullo y valentía para ir a buscar un partido contra un equipo con buenos jugadores, que además tenía más frescura porque había descansado un día más. Aun así, con un hombre menos durante 90 minutos, fuimos a buscar el partido. Eso habla de la identidad que construimos juntos como equipo y me deja orgulloso”, afirmó.

Sobre las aspiraciones de Pumas, Solari reconoció el momento del rival y felicitó al cuerpo técnico universitario. “Evidentemente, Pumas es uno de los favoritos. Está ahí y lo ha demostrado. Felicito a Efraín, a todo su cuerpo técnico y a los jugadores, porque han logrado algo importante”, comentó.

Al hablar de Pachuca, el técnico sostuvo que la clave será mantener el compromiso colectivo. “Somos un equipo que ha logrado ser muy competitivo gracias al compromiso dentro del campo, a ser humildes y a tener una idea clara de juego, respetándola en casa y fuera de casa. Mientras seamos eso y compitamos con once, vamos a pelear. No nos alcanza con un jugador menos ni cuando alguien no da el máximo. Tenemos que ir partido a partido”, añadió.

Disciplina, manejo emocional y cruce con Efraín

Solari también habló de la disciplina y del manejo emocional, dos aspectos que considera indispensables para la fase final. “Hay que aprender. El fútbol también es aprendizaje. Además de la parte física, táctica y técnica, está la parte emocional, y esa la tenemos que manejar como profesionales. Tenemos que hacernos cargo”, reconoció.

El entrenador señaló que Pachuca venía controlando bien ese aspecto, aunque aceptó que algunas acciones han afectado al equipo. “La veníamos manejando muy bien, más allá de algunas expulsiones que tuvimos en el campeonato por barridas de atrás. Hoy, en la calentura del partido, a veces con dos amarillas se tranquilizan los ánimos. No hace falta dejar que crezcan ciertas situaciones. Uno tiene que detectar eso y proteger a los jugadores”, explicó.

En ese sentido, Solari consideró que el árbitro también debe intervenir para bajar la tensión. “Los jugadores están a 200 revoluciones, luchando por algo importante, y ahí quien muchas veces tiene que poner paños fríos es el árbitro. Debe bajar un poco la temperatura. No creo que haya mala intención en ninguno de nuestros casos, pero sí hay que corregir y tratar de no reaccionar”, expresó.

Finalmente, el técnico habló sobre su relación con Efraín Juárez y el intercambio que tuvieron durante el partido. “Fue una telenovela, pero ya se lo dije personalmente: se valora el trabajo que está haciendo y bien merecido lo tiene. Lleva un año de proceso y para cualquier técnico tener continuidad es bueno. Después tuvimos nuestras discusiones porque le decía que se estaban tirando mucho y haciendo tiempo. Se enojó un poco, pero no sale de ahí, del juego y del calor del partido”, cerró.

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