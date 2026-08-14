Mundial de Mountain Bike, otra parada de México rumbo a Los Angeles 2028

La delegación mexicana cuenta con 17 ciclistas que competirán en el Mundial de Mountain Bike, competencia que se disputará del 26 al 30 de agosto

México irá con equipo completo al Mundial de Mountain Bike | IG:@ucmex_oficial

México tendrá una representación de 17 ciclistas en la edición 37 del Campeonato Mundial de Mountain Bike, que se disputará del 26 al 30 de agosto en Val di Sole, Trentino, Italia. La selección nacional llegará a la cita internacional con el objetivo de competir por los primeros lugares y sumar puntos importantes en el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

El equipo tricolor llega con el impulso de su actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde México conquistó las dos medallas de oro en las pruebas de cross country olímpico. Carolina Flores y Gerardo Ulloa subieron a lo más alto del podio, mientras que Adair Gutiérrez consiguió la medalla de plata.

El Campeonato Mundial, organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), reunirá a los mejores exponentes de la disciplina en distintas especialidades. Las pruebas de cross country olímpico, cross country corto, relevos, descenso y E-Bike cross forman parte del programa de competencia, con el tradicional jersey arcoíris como premio para los campeones mundiales.}

En la categoría elite, México contará con Carolina Flores, Fátima Híjar, Gerardo Ulloa, Iván Aguilar y Adair Prieto. Los cinco ciclistas representarán al país en una de las principales competencias del calendario internacional, con la mira puesta en conseguir resultados que fortalezcan el proyecto mexicano de cara al siguiente ciclo olímpico.

La selección sub 23 estará integrada por Yosselin Morales, Cynthia Martín, Joy Méndez, Alberto Ortiz y Luciano Esquivas. Por su parte, el conjunto junior tendrá a Ricardo Santiago, Julio Ibarra, Emilio Rodríguez, Santiago Moreno, Valeria Domínguez, Arumy Carrión y Nabyenka García.

Entre los principales referentes del equipo mexicano aparece Gerardo Ulloa, quien atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El ciclista es actualmente el mexicano y latinoamericano mejor ubicado en el ranking mundial de la UCI, donde ocupa el puesto 18, por lo que parte como una de las principales cartas tricolores para la competencia en Italia.

Con 17 representantes y presencia en las categorías elite, sub 23 y junior, México buscará protagonismo en Val di Sole y una cosecha de resultados que permita fortalecer su posición internacional. El Mundial de Mountain Bike será, además, una nueva oportunidad para que los ciclistas nacionales acumulen experiencia y puntos con la mirada puesta en Los Angeles 2028.

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