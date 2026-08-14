¿Qué regla rompió Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos 2026 y por qué piden su salida?

La actriz y cantante fue la primera expulsada del reality show, sin embargo, tras pasar por El Exilio al lado de Ximena Herrera, terminó por regresar al juego

Mariana sigue siendo objeto de cuestionamientos | @LaCasaFamososMx

Mariana Ochoa volvió a colocarse en el centro de la conversación dentro de La Casa de los Famosos México 2026. Después de regresar al reality mediante la dinámica de El Exilio, la integrante de OV7 recibió una llamada de atención de “La Jefa” por una conducta que está prohibida dentro de la competencia.

El episodio ocurrió durante una conversación con otro habitante. Las cámaras captaron a Mariana mientras hablaba en secreto, lo que provocó la intervención de la producción. La situación generó comentarios entre sus compañeros y hasta peticiones para que recibiera una sanción.

¿Rompió Mariana Ochoa alguna regla de La Casa de los Famosos?

Sí. Mariana Ochoa fue señalada por “secretearse” con otro habitante, una práctica que está prohibida por las reglas de La Casa de los Famosos México. La intención de esta norma es evitar conversaciones que no puedan ser registradas de forma clara por las cámaras y micrófonos del programa.

“La Jefa” intervino de inmediato y recordó a Mariana que los participantes no pueden mantener ese tipo de intercambio dentro de la casa. Después del llamado de atención, la cantante pidió disculpas y se cubrió el rostro.

Por ahora, la información proporcionada no señala que Mariana haya recibido una sanción que implique su expulsión automática. La intervención quedó como una advertencia, aunque el episodio volvió a colocarla bajo observación después de su reciente regreso desde El Exilio.

¿Los habitantes de La Casa de los Famosos quieren que Mariana Ochoa sea expulsada?

La reacción de algunos participantes no tardó. Aldo Rendón y Yahir aprovecharon el regaño de “La Jefa” para comentar lo ocurrido y pedir, entre bromas, que Mariana recibiera un castigo.

Durante el momento se escucharon expresiones como “¡Sáquenla!” y “Que la nominen”. Aldo llegó a plantear que fuera retirada de la competencia, mientras Yahir propuso que fuera enviada directamente a la placa de nominados.

Las expresiones se dieron en tono de broma, por lo que no significan que exista una petición formal del resto de los habitantes para expulsar a Mariana. Sin embargo, el episodio añade otro capítulo a su regreso, luego de que previamente fuera eliminada y recuperara su lugar mediante El Exilio.

¿Quiénes son los nominados de La Casa de los Famosos y cuándo es la gala de eliminación?

La gala de eliminación es el momento en el que el público define qué participante abandona la competencia. Mariana, por ahora, continúa dentro del reality y el llamado de atención por “secretearse” no ha sido presentado como una expulsión ni como una nominación automática. Cabe mencionar que, al momento de su regreso el pasado fin de semana, se aclaró que ella estaba exenta de nominar y de ser nominada.

La placa de La Casa de los Famosos México 2026 quedó definida después de una Gala de Nominación en la que el público activó una dinámica basada en el azar. Los habitantes sacaron pelotas de una urna que podían duplicar votos, sumar nominaciones, restar puntos o anular votos, lo que modificó la forma tradicional de repartir los puntos dentro del confesionario.

Después de completar la dinámica, los nominados de esta semana son Moisés Peñaloza, Flor Vigna, Luis Chaparro, Masad Altamimi, Arantza Ruiz, Memo Schutz y Yanet García. Uno de ellos tendrá que abandonar la competencia durante la próxima Gala de Eliminación, que se transmite el domingo a las 20:30 horas por Las Estrellas, cuando el voto del público determine quién continúa y quién sale de la casa.

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