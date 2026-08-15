Lucas Di Grassi pone fin a su carrera en la Fórmula E tras 12 años

Lucas Di Grassi se despide de la Fórmula E y cierra una etapa marcada por su aporte al desarrollo de la categoría eléctrica

El automovilismo eléctrico cerrará una etapa con el final de la temporada en el E-Prix de Londres. Lucas Di Grassi dejará de competir de manera definitiva en la Fórmula E, categoría que ayudó a construir desde sus primeros años y en la que se convirtió en uno de sus principales referentes.

El piloto brasileño formó parte del proyecto desde sus inicios. Su participación no se limitó a la pista, ya que también intervino en la construcción del ecosistema que permitió el desarrollo de la categoría. Di Grassi recordó que cuando fue contratado, en julio de 2012, todavía no existía un automóvil para competir.

“Me siento muy orgulloso de haber ayudado a crear el ecosistema de Fórmula E desde el inicio. No estaba contratado para desarrollar nada, me contrataron para construir el negocio, no teníamos auto, cuando Alejandro me contrató en julio de 2012 no sólo no teníamos auto, fue hasta diciembre de 2013”.

Durante ese periodo, Di Grassi trabajó en la incorporación de equipos, patrocinadores y pilotos. Entre los proyectos que impulsó estuvieron Virgin Racing, Audi y ABT, además de acuerdos con patrocinadores como Julius Bär y un programa de desarrollo para pilotos.

“En ese año y medio, traje equipos, Virgin Racing por mi relación en F1, traje a AUDI y ABT, traje patrocinadores, Julius Bär, traje pilotos, el programa de desarrollo, que fue una forma de elevar el nivel de los pilotos”.

Su trayectoria deportiva dentro de la categoría también quedó marcada por el campeonato conseguido con Audi Sport en la temporada 2016-2017, cuando terminó como campeón con 14 victorias.

México, una carrera especial para Di Grassi

A lo largo de su trayectoria en la Fórmula E, México ocupó un lugar especial para el brasileño. El E-Prix disputado en el Autódromo Hermanos Rodríguez se convirtió, para Di Grassi, en uno de los principales escenarios del campeonato y en una cita que destacó por la respuesta de los aficionados.

El piloto aseguró que el evento mexicano fue el mejor de cada temporada y destacó la presencia del público en las tribunas. “México, para mí, es la mejor carrera que hemos tenido en la Fórmula E. Desde la primera carrera, me fue muy bien en México, eso fue bueno, pero también se esperaba”.

Di Grassi también resaltó la asistencia que registra el E-Prix mexicano y la relación que estableció con los aficionados durante sus años en la categoría. “En México 30, 40 mil personas van cada carrera, para mí, los aficionados mexicanos son los mejores”.

Con el cierre de su carrera deportiva en la Fórmula E, Di Grassi deja atrás 12 años vinculados con una categoría que también se convirtió en parte central de su vida profesional y personal.

El brasileño explicó que su relación con el campeonato fue más allá de las competencias. Después de dejar el WEC tras el nacimiento de su hijo, concentró su actividad en la Fórmula E y dedicó buena parte de su tiempo al desarrollo de la categoría, desde el diseño de autos hasta la homologación de circuitos. “La Fórmula E, es mi vida. Viví 12 años, al inicio con WEC, lo dejé después de que mi hijo nació, la Fórmula E, se volvió intensa”.

Su trabajo también estuvo relacionado con el diseño y desarrollo de circuitos, incluido el trazado de Río, además de la búsqueda de mejoras para el campeonato y sus monoplazas. “La Fórmula E, ha sido mi vida, cada día que estoy haciendo algo, estoy pensado en la siguiente carrera, como mejorar, pensando cómo hacer un campeonato mejor, diseñando mejores autos de carreras, cómo el campeonato puede correr en ciertas pistas, homologando pistas que yo diseñé como en Río”.

El E-Prix de Londres marcará el cierre de una etapa para Lucas Di Grassi. El brasileño dejará la competencia después de haber participado en la construcción de la Fórmula E desde sus primeros años y tras convertirse en campeón con Audi Sport. Su influencia permanecerá vinculada al desarrollo de una categoría que ayudó a impulsar desde su origen.

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