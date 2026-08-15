Mónaco acelera por Erik Lira y ya habría oferta a Cruz Azul

La posible salida de Folarin Balogun podría destrabar la operación que llevaría al jugador de Cruz Azul al fútbol europeo

El mediocampista mexicano podría dar el salto a Europa | Imago7

Erik Lira podría estar cada vez más cerca de cumplir su objetivo de jugar en Europa. El AS Mónaco habría presentado una oferta formal a Cruz Azul por el mediocampista mexicano y las negociaciones entre ambas instituciones avanzan durante este mercado de fichajes. Aunque la operación todavía no está cerrada, de acuerdo con el periodista, César Luis Merlo, tanto el conjunto francés como La Máquina mantienen confianza en encontrar un acuerdo que permita al futbolista de 26 años continuar su carrera en la Ligue 1.

Claro Sports pudo saber que la oferta formal por el capitán de Cruz Azul ya se encuentra en el escritorio de la institución, aunque, de acuerdo con personas al tanto de la negociación, la propuesta económica todavía no convence a la directiva de La Máquina. La operación, sin embargo, está viva.

Ahora comienza la parte más delicada. Las conversaciones entre ambas instituciones continúan y ahora los cementeros deberán valorar si las condiciones planteadas corresponden al valor que le asigna a uno de los futbolistas más importantes de su proyecto.

Las próximas horas serán determinantes aunque uno de los aspectos que todavía debe resolver el club del Principado está relacionado con su plantilla. La posible salida de Folarin Balogun podría liberar el espacio necesario para incorporar al mexicano, un escenario que mantiene abierta la negociación.

Balogun aparece como una pieza relacionada directamente con el futuro de Lira. El delantero estadounidense se encuentra en conversaciones para abandonar al conjunto francés y su eventual transferencia permitiría al Mónaco obtener margen para la plaza extracomunitaria y así completar la llegada del seleccionado mexicano. Reportes previos señalaron que Tottenham se encuentra entre los clubes interesados en el atacante, por lo que el desenlace de esa operación podría acelerar las conversaciones entre Mónaco y Cruz Azul.

La posibilidad de Europa ha sido una prioridad para Lira durante este mercado. El mediocampista recibió anteriormente una propuesta del Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos, club que estaba dispuesto a realizar una inversión considerable para contratarlo. Sin embargo, el futbolista decidió privilegiar la posibilidad de continuar su carrera en el fútbol europeo, incluso ante una propuesta económica superior procedente de Medio Oriente. Mónaco se ha mantenido como uno de los clubes que mayor interés ha mostrado en concretar su incorporación.

La trayectoria de Erik Lira comenzó en Necaxa, donde debutó profesionalmente durante la Copa MX en 2018. Dos años después disputó su primer encuentro de Liga MX con Pumas, club en el que comenzó a ganar continuidad antes de cambiar de camiseta. Cruz Azul lo incorporó en 2022 y desde entonces el mediocampista se convirtió en una pieza importante del conjunto celeste, hasta consolidarse también como uno de sus referentes dentro del terreno de juego.

Su etapa con La Máquina también ha estado acompañada por títulos. Lira ha conquistado con Cruz Azul la Liga MX, la Concachampions y el Campeón de Campeones, resultados que acompañaron su crecimiento hasta convertirse en seleccionado nacional. El mediocampista formó parte de México durante el Mundial de 2026, en el que disputó 346 minutos repartidos en cuatro encuentros, actuación que volvió a colocarlo en el radar del mercado internacional y fortaleció la posibilidad de dar el salto hacia Europa.

Hace unas semanas, Joel Huiqui, técnico de Cruz Azul, explicó que la institución no cerrará la puerta a una posible salida del jugador al extranjero si aparece una propuesta que le permita continuar su carrera fuera de la Liga MX. Sin embargo, dejó claro que el siguiente paso debe venir de un club interesado que formalice su intención con una oferta concreta.

“A todos nos gustaría que pudiera cumplir ese objetivo, pero todavía falta ver qué ocurre. El equipo que realmente esté interesado en él tendrá que presentar una oferta formal para que pueda comenzar una negociación”, señaló el entrenador celeste tras la victoria ante Atlético de San Luis por la Liga MX.

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