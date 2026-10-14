Junior vs Deportivo Pereira, en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 4

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Junior y Deportivo Pereira por la cuarta jornada del FPC.

Junior vs Deportivo Pereira, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Junior vs Deportivo Pereira y dónde ver en vivo hoy 14 de octubre de 2026?

El partido entre costeños y pereiranos válido por la cuarta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II que se llevará a cabo en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, dará inicio a partir de las 4:30 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 3:30 de la tarde.

Alineaciones Junior vs Deportivo Pereira: así salen a la fecha 4 de la Liga Betplay 2026 II

Junior: Jefersson Martínez; Daniel Socarras, Jermein Peña, Daniel Rivera, Edwin Herrera; Fabián Ángel, Jesús Rivas, Bryan Castrillón, Kevin Pérez, Luis Muriel y Guillermo Paiva. D.T.: Sebastián Viera.

Jefersson Martínez; Daniel Socarras, Jermein Peña, Daniel Rivera, Edwin Herrera; Fabián Ángel, Jesús Rivas, Bryan Castrillón, Kevin Pérez, Luis Muriel y Guillermo Paiva. Pereira: Yimy Gómez; Jordy Monroy, Santiago Aguilar, Nicolás Rengifo, Fabio Delgado; Walmer Pacheco, Luis Moreno; Jhon Largacha, Sebastián Acosta, Miguel Palacios y Manuel Díaz. D.T.: Alexis Márquez.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 4 de Liga Betplay 2026?

Hay un claro favorito en este partido válido por la cuarta jornada del Fútbol Profesional Colombiano. Junior de Barranquilla tiene la primera opción para llevarse los tres puntos por historia, jerarquía y plante. Sin embargo, es una incógnita porque ambos clubes no vienen experimentando su mejor momento..

Por su parte, Deportivo Pereira es último del la Liga BetPlay Dimayor 2026-II con solo nueve puntos en 12 partidos jugados. Así mismo, es el único equipo que solo ha ganado una vez en todos este 2026-II.

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