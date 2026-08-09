Posibles alineaciones del Junior vs Deportivo Pereira por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports se pueden informar sobre todos los datos previos al juego entre Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira.

Junior vs Pereira, previa | Claro Sports

Sigue el curso del Fútbol Profesional Colombiano. La fecha cuatro de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II enfrenta al Junior de Barranquilla ante Deportivo Pereira en el Estadio Romelio Martínez. Dos equipos que vive realidad completamente opuestas en el rentando nacional.

Posible alineación de Junior para el juego por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Juan David Ríos; Bryan Castrillón, Cristian Barrios, Luis Muriel y Francisco Fydriszweski. D.T.: Alfredo Arias.

Posible alineación del Deportivo Pereira para el juego por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Pereira: Yimy Gómez; Walmer Pacheco, Sebastián Urrea, Danilo Ortiz, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Luis Moreno; Yuber Quiñones, Miguel Aguirre, Jhon Montoya y Jhon Largacha. D.T.: Arturo Reyes.

¿Cómo y dónde ver a Junior vs Pereira por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la cuarta fecha, se llevará a cabo en el Estadio Romelio Martínez el lunes 10 de agosto a partir de las 8:05 de la noche (hora COL). El cotejo será transmitido por Win+ Fútbol, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos de Junior

01.08.2026 | Junior 0-1 Millonarios | Fecha 2

29.08.2026 | Barranquilla 3-3 Junior | Fase 1B vuelta (Copa).

25.07.2026 | Deportes Tolima 2-1 Junior | Fecha 1.

22.07.2026 | Junior 2-2 Barranquilla | Fase 1B ida (Copa).

Últimos partidos del Deportivo Pereira

31.08.2026 | Fortaleza 0-0 Pereira | Fecha 2.

24.08.2026 | Llaneros 1-0 Pereira | Fecha 1.

26.07.2026 | Pereira 1-0 Jaguares | Fecha 5 (Copa).

21.07.2026 | Águilas Doradas 1-1 Pereira | Fecha 4 (Copa).

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Steven Camargo (Bogotá).

Asistente 1: Sebastián Vela (Bogotá).

Sebastián Vela (Bogotá). Asistente 2: Juan Holguín (Bogotá).

Juan Holguín (Bogotá). Cuarto árbitro: Juan Peña (Atlántico).

Juan Peña (Atlántico). VAR: Never Manjarrez (Córdoba).

Never Manjarrez (Córdoba). AVAR: Juan García (Antioquia).

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