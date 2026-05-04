Lluvia de medallas para Colombia en el Grand Winner de Karate

La delegación colombiana terminó su participación en el Grand Winner de Karate con un total de 76 preseas ganadas.

Colombia brilla en el Grand Winner de Karate | @karatemexico

El inicio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se disputarán en Santo Domingo, República Dominicana, está a la vuelta de la esquina. Como preparación para ese campeonato seis delegaciones diferentes se dieron cita en suelo mexicano para disputar el Grand Winner de Karate.

El Centro Deportivo Mexicano fue la sede escogida para llevar a cabo el campeonato que reunió las modalidades de Kata y Kumite. Las categorías sub 14, cadete, junior, sub 21 y senior, vieron el brillo colombiano en el karate latinoamericano. Al final, Colombia se llevó todas las miradas con un total de 76 medallas ganadas.

10 preseas de oro, 21 de plata y 45 de bronce, fue el saldo que dejo la delegación colombiana en el Grand Winner de Karate. Un deporte naciente y de mucho potencial en el territorio amarillo, azul y rojo, pero que aún no cuenta con el apoyo necesario para un desarrollo acorde.

Las figuras de Colombia en el Grand Winner de Karate

La modalidad de kumite fue la especialidad colombiana en el certamen. Un total de 65 medallas le entregó es disciplina al país. Los más destacados fueron Rubén Henao, en los -84 kg, Mariana Noreña, en los -55 kg, Samuel Jimenez, en los +76 kg junior, Santiago Pinto, en los +70 kg cadete y los juveniles, Verónica, Isabela, Jorge y Miguel.

En la modalidad de kata, Colombia también piso fuerte. Lorient Irwer y Jacobo Marín fueron los colombianas más destacados al conseguir las medallas de oro en la categoría sub 12 y sub 14, respectivamente. Sin duda alguna, una participación que deja con mucho aire en la camiseta al Karate colombiano.

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