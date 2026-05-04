Deportivo Cali, atrapado en una racha que no da tregua

A pesar de la inversión en refuerzos, el ‘Azucarero’ volvió a quedarse sin disputa por la final liguera.

Tití Rodríguez, delantero del Deportivo Cali | Vizzor

El Deportivo Cali le dijo adiós a la Liga BetPlay. Quizá en el semestre de más presión. por cuenta de la inversión y el refresco en la cara dirigencial, el proyecto apuntaba a ser ambicioso antes de iniciar el año. Con el respaldo de la afición, el ‘Azucarero’ no pasó de la irregularidad que le costó poner un nombre en la fase de Playoff.

La gota que derramó el vaso fue en la última fecha. Los dirigidos por Rafael Dudamel venían de derrotar a América en el ‘Clásico Vallecaucano’, por la mínima diferencia, llegando con chances de instalarse en la fiesta final. Sin embargo, el panorama de su último partido provocó desilusión.

El Cali se midió ante una nómina mixta del Tolima, rival que pensaba en su próximo duelo ante Nacional por Copa Libertadores. El escenario era ideal para batacazo: al menos 80 buses viajaron desde la capital del Valle hacia Ibagué. La parcialidad visitante estaba totalmente llena en un marco formidable.

Al fin empataron 1-1. Cali no tuvo el poderío esperado en ataque durante el primer tiempo, y de hecho, se vio en desventaja con gol de Ever Valencia. No obstante, para el complemento, se acordó demasiado tarde de que se estaba jugando un boleto en Playoff. La cancha se volcó a favor del ‘Azucarero’, sin poder invocar el balón para la voltereta.

Nuevo fracaso del Deportivo Cali

Desde la clausura de 2023, el cuadro verdiblanco no sabe lo que es clasificar a finales. Ya han pasado cinco semestres de racha negativa para el club en una de las peores rachas en la historia reciente. En esa temporada cerró en la sexta colocación, pero en los cuadrangulares no gozó con la misma suerte, pues quedó relegado en la cuarta casilla.

Entre líos por el descenso y un malestar general, Cali no ha logrado corresponderle a la historia del equipo. De eso es consciente Rafael Dudamel, en rueda de prensa, mostrando su autocrítica por la eliminación.

“Hoy nos quedamos por fuera de las finales. No esperamos abrazos de nadie. Con la eliminación no habrá ningún tipo de elogio. (…) Vendrá una etapa de poder replantearnos, reestructurarnos y poder organizarnos”, puntualizó.

Como el Cali no tiene actividad internacional, le queda disputar la fase 1A. Los dirigidos por Dudamel quedaron ubicados en el grupo A junto a Atlético Bucaramanga, Alianza, Boca Juniors de Cali y Real Santander. La obligación es clara: avanzar sin excusas.

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