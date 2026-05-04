¡De gala! Chivas saca un jersey edición especial para celebrar su 120 aniversario

Te contamos dónde adquirir tu camiseta, así como el costo que tendrá esta prenda exclusiva

Así es el nuevo jersey por los 120 años de las Chivas. | @PUMAmexico

Chivas y PUMA lanzaron un jersey conmemorativo por los 120 años de historia del Club Deportivo Guadalajara, una edición especial que busca rendir homenaje a la identidad rojiblanca y al legado del Rebaño Sagrado dentro del fútbol mexicano.

La playera retoma elementos tradicionales del equipo, como las franjas verticales en rojo y blanco, el escudo histórico al centro del pecho y detalles inspirados en distintas etapas del club. La marca destacó que la pieza celebra la continuidad de generaciones que han encontrado en estos colores un símbolo de pertenencia.

No es solo un jersey. Son 120 años de legado.🐐

Disponible en Tienda Chivas

Encuéntrala en PUMA Stores en GDL, nuestra Flagship Store en Madero y https://t.co/EXD8tHDyoa a partir del 7 de mayo. #ChivasxPUMA #120AñosDeTradicion pic.twitter.com/Vvs12N3SG1 — PUMAmexico (@PUMAmexico) May 4, 2026

El jersey ya se encuentra disponible en Tienda Chivas, mientras que a partir del 7 de mayo también podrá comprarse en PUMA Stores Guadalajara y en la PUMA Flagship Store Madero, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

¿Cómo es el nuevo jersey conmemorativo de Chivas?

Hoy, el legado se viste.

120 años siendo más que un club. 🔴⚪✨



Disponible desde el 4 de mayo en TiendaChivas y a partir del 7 de mayo en tiendas PUMA.

#ChivasxPUMA #120AñosDeTradicion pic.twitter.com/If7NcAibYm — PUMAmexico (@PUMAmexico) April 29, 2026

El nuevo jersey conmemorativo de Chivas mantiene las franjas verticales rojiblancas que han acompañado al club desde sus inicios. El diseño apuesta por un estilo clásico, con un cuello tipo henley con botones en color azul marino, un detalle que hace referencia a uniformes utilizados en otras épocas del equipo.

Al centro del pecho aparece el escudo histórico del club, acompañado por el logotipo de la marca alemana en color azul. Además, la camiseta incluye un parche especial en tono dorado con la leyenda “1906-120 Aniversario”, uno de los elementos principales de esta edición.

En la parte interna del cuello se encuentra la frase ‘Rebaño Sagrado’, un guiño directo a la identidad del equipo y su afición. La playera también incluye una caja coleccionable, lo que refuerza su carácter de edición especial.

La camiseta está elaborada con poliéster reciclado ligero, tejido dobby transpirable, paneles de malla ventilados y acabado acanalado suave, características pensadas para ofrecer comodidad y ligereza.

¿Cuál es el precio y dónde comprar la nueva playera de Chivas?

El precio del nuevo jersey conmemorativo de Chivas por sus 120 años es de 4,999 pesos mexicanos. La playera ya está disponible a través de Tienda Chivas. A partir del 7 de mayo, los aficionados también podrán comprarla en PUMA Stores Guadalajara y en la PUMA Flagship Store Madero, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

🇲🇽🐐 @Chivas y @PUMAmexico presentaron la camiseta edición especial por los 120 años del club.



Base blanca con rayas rojas delgadas, mangas largas y cuello abotonable. Escudo retro grande al frente, sello alusivo en la nuca y años estampados en los puños. pic.twitter.com/cXNDV70mbB — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) May 4, 2026

El lanzamiento generó reacciones entre la afición rojiblanca. Mientras algunos seguidores valoraron el homenaje histórico y el diseño clásico, otros esperaban una propuesta más llamativa para una edición conmemorativa por los 120 años del club.

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