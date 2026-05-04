Alfredo Arias sale a defender a Jermein Peña: “no es un delincuente”

Si bien el entrenador del Junior se puso en el lugar del zaguero, fue claro en pedirle que es algo que debe corregir pronto.

Alfredo Arias y Jermein Peña | Vizzor Image

Jermein Peña está de nuevo en el ojo del huracán por no saber controlarse dentro del terreno de juego, algo que afectó a su equipo en el partido por Copa Libertadores contra Sporting Cristal. Alfredo Arias, entrenador del Junior, salió en su defensa, aunque le pidió mayor autocontrol en esas situaciones.

Sobre el minuto 21 de ese compromiso el defensor central vio la tarjera roja por juego brusco, algo que condicionó el resto del trámite de ese encuentro. Hay que decir que hubo molestia por el accionar del zaguero, inclusive Mauro Silveira salió a decir que fue una falta de respeto con él y sus compañeros.

Por otra parte, desde la prensa barranquillera se dijo que como castigo el jugador no entró entre los convocados para el partido contra Deportivo Pasto y como tal no estuvo en la lista. Ahora bien, puede que eso haya obedecido también a una decisión técnica del timonel uruguayo.

Lo cierto es que Peña sí viene recibiendo varias críticas por eso, más al tratarse de un torneo internacional. Para intentar calmar un poco las aguas, Arias pidió no juzgar del todo al jugador, pero dejó claro que sí debe mejorar en ese aspecto.

La defensa de Alfredo Arias a Jermein Peña

“Peña es un muchacho joven, que en un fútbol de no hace mucho tiempo hacer así no te expulsaban y ahora sí te expulsan y tendrá que corregirlo porque es reiterativo. Tomaremos las medidas para ayudarlo a corregir eso porque es un capital del club, tiene una capacidad enorme como jugador“, declaró Arias en rueda de prensa.

“Es un jugador de fútbol, no es un delincuente, cometió un error adentro de una cancha de fútbol. Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”, concluyó el uruguayo sobre esa situación.

‼️ “Peña es un muchacho joven (…) NO ES UN DELINCUENTE, es un jugador de fútbol que cometió un error adentro de una cancha.”



🗣️ Alfredo Arias sobre Jermein Peña. pic.twitter.com/FPoA5vzXSV — Toque Sports (@ToqueSports) May 4, 2026

Por ahora habrá que esperar si el técnico del Junior decide contar de nuevo con él para el partido contra Cerro Porteño por Copa Libertadores, además de la llave de cuartos de final de la Liga BetPlay ante Once Caldas.

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