Anthony Edwards regresaría con los Timberwolves para el Juego 1 ante San Antonio

El escolta de Minnesota fue activado nueve días después de sufrir una lesión de rodilla y podría jugar ante Spurs en el Juego 1

Los Timberwolves podrían contar con el cuatro veces All-Star | Reuters

Anthony Edwards podría reaparecer este lunes con los Minnesota Timberwolves en el Juego 1 de las semifinales de conferencia ante los San Antonio Spurs, sujeto a su evaluación final en el calentamiento previo. El escolta recibió autorización médica apenas nueve días después de sufrir una hiperextensión y contusión ósea en la rodilla izquierda sufrida en la serie contra Denver.

Shams Charania señaló que su presencia en el partido dependerá de no presentar molestias en la rutina del calentamiento. Minnesota lo mantuvo listado como cuestionable en el reporte oficial, pero su evolución en las últimas horas modificó el escenario proyectado para el arranque de la serie.

Minnesota's Anthony Edwards is expected to play in Game 1 against the San Antonio Spurs, barring any setback pregame, per ESPN sources. Just 9 days removed from his left knee injury, and after the team had expected him to return midseries, Edwards has received medical clearance… pic.twitter.com/6o1uxW6qEf — Shams Charania (@ShamsCharania) May 4, 2026

Edwards no juega desde el Juego 4 ante los Denver Nuggets, encuentro en el que sufrió la lesión en la rodilla durante una acción de contacto. El diagnóstico inicial estimaba una ausencia de varias semanas, lo que lo descartaba para el inicio de la eliminatoria ante San Antonio, pero la ausencia de daño ligamentario habría permitido acelerar su proceso de rehabilitación y reintroducción a la actividad en cancha.

Durante la temporada 2025-2026, el escolta registró 28.8 puntos, cinco rebotes y 3.7 asistencias por partido, además de 1.4 robos, en su cuarta campaña consecutiva como All-Star. Su volumen ofensivo y eficiencia en tiro de campo y larga distancia lo posicionaron como el principal generador del equipo, condición que modifica el planteamiento competitivo de Minnesota ante un rival que cuenta con presencia interior dominante.

El posible regreso del egresado de Georgia impacta directamente en la rotación exterior del equipo dirigido por Chris Finch, que durante su ausencia distribuyó responsabilidades entre Mike Conley y Terrence Shannon.

Minnesota llega a esta instancia tras cerrar la serie ante Denver sin su principal referente ofensivo, mientras que San Antonio inicia la eliminatoria con su núcleo completo disponible. La presencia de Edwards en el Juego 1 se definirá minutos antes del partido, en un escenario donde el margen de riesgo es limitado por la naturaleza de la lesión y la carga acumulada en postemporada.

Te puede interesar