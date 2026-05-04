Fórmula 1 acelera su expansión en Estados Unidos y no descarta sumar más carreras

Stefano Domenicali reconoce interés por más carreras en EE.UU., destaca el crecimiento reciente y admite que la F1 aún no alcanza su techo en el país

El CEO de la F1 reveló los planes de expansión para la categoría | Reiters

La Fórmula 1 busca crecer en Estados Unidos. Stefano Domenicali aseguró que el campeonato analiza ampliar su presencia tras consolidar tres Grandes Premios y registrar un aumento sostenido en la asistencia y el interés del público.

El CEO de la F1 explicó que la presencia histórica de la categoría en ese país no había sido constante en el pesada. “Bueno, si piensas en ello, la F1 siempre ha estado en Estados Unidos, pero de forma aleatoria, diría yo, en términos de presencia. Estuvimos en Detroit, estuvimos en Indianápolis, estuvimos en Austin. Y la última vez que estuvimos en Austin, no hace 100 años, sino hace solo ocho años, tuvimos alrededor de 60,000 personas”, declaró en el Autosport Business Exchange Miami.

El directivo contrastó ese escenario con la actualidad del campeonato. “Y ahora tenemos tres carreras donde la asistencia promedio es enorme. Eso significa que la evolución del amor por la Formula 1 en este país ha sido fenomenal”.

“Cuando quisimos estar en Miami, pensamos que era el lugar correcto, el punto de vista correcto en una ciudad que está básicamente muy, muy alineada con todo lo que la F1 quiere ser: un lugar glamoroso, el entorno económico adecuado, el lugar correcto que tiene que liderar el desarrollo del crecimiento del negocio en Estados Unidos”.

¿Una cuarta carrera en Estados Unidos?

El aumento en la demanda ha abierto la puerta a nuevas sedes y propuestas para albergar un Gran Premio, aunque con reservas. “Y ahora, creo que curiosamente, hay tres carreras y hay muchas solicitudes para estar más en EE. UU. Y esto es algo que necesitamos gestionar, por supuesto, con cuidado”.

Más allá de una nueva carrera, busca que la afición por la F1 siga creciendo en el país de las barras y las estrellas. Domenicali insistió en que el proceso de consolidación aún está en una fase inicial dentro del mercado estadounidense, comparado con otros deportes. “Pero apenas estamos al comienzo de nuestro camino en Estados Unidos Todavía no estamos allí. Y siempre he dicho que el deporte en EE. UU., al que respetamos mucho, es parte de la cultura”.

En esa línea, explicó que el crecimiento requiere tiempo y consistencia. “Y cambiar una cultura o hacer evolucionar la cultura lleva tiempo. Así que simplemente necesitamos seguir insistiendo en lo que queremos hacer junto con nuestros socios, con nuestros promotores, porque Estados Unidos nos da una oportunidad de crecimiento que es tremenda y grande”.

Finalmente, el directivo subrayó el valor económico del mercado y la ambición de la categoría para competir con las ligas que dominan en el país. “Y la dimensión del negocio que encuentras en EE. UU. no la encuentras en ningún otro lugar del mundo. Pero definitivamente este mercado representa para nosotros un área en la que seguimos invirtiendo, y lo haremos, con los socios adecuados. Eso llevará tiempo para pasar a otro nivel de crecimiento”.

“No nos rendimos. Sabemos que los deportes más grandes de Estados Unidos todavía están muy lejos, pero somos competidores. No somos tímidos y estamos entrando en modo ataque, respetuosamente, pero vamos a estar en la cultura de los aficionados estadounidenses antes de lo que piensan”.

Te puede interesar