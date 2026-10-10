Junior vs Internacional de Bogotá en vivo la Liga Betplay 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 14

Siga en vivo el partido Junior vs Internacional de Bogotá hoy 10 de octubre de 2026 desde las 6:10 p.m. por Claro Sports.

Junior vs Internacional de Bogotá, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Junior vs Internacional de Bogotá y dónde ver en vivo hoy 10 de octubre de 2026?

El partido entre costeños y bogotanos válido por la decimocuarta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II que se llevará a cabo en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, dará inicio a partir de las 6:10 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 5:10 de la tarde.

Alineaciones Junior vs Internacional de Bogotá: así salen a la fecha 14 de la Liga Betplay 2026 II

Junior: Jéfferson Martínez; Jermein Peña, Daniel Socarraz, Pablo Ortiz, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Jesús Rivas; Teófilo Gutiérrez, Luis Muriel, Kevin Pérez y Déiber Caicedo. D.T.: Sebastián Viera.

Jéfferson Martínez; Jermein Peña, Daniel Socarraz, Pablo Ortiz, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Jesús Rivas; Teófilo Gutiérrez, Luis Muriel, Kevin Pérez y Déiber Caicedo. Inter Bogotá: Wúilker Faríñez; Joan Castro, Mateo Rodas, Agustín Irazoque, Miguel Pernía; Larry Vásquez, Cristián Dájome, Ronaldo Julio, Dewar Victoria; Diego Duarte y Fabricio Sanguinetti. DT: Ricardo Valiño.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 14 de Liga Betplay 2026?

Hay un claro favorito en este partido válido por la decimocuarta jornada del Fútbol Profesional Colombiano. Junior tiene la primera opción para llevarse los tres puntos por historia, jerarquía y plantel. Sin embargo, su actualidad no es para nada buena. Ahora bien, los costeños juegan con la presión de tener que ganar sí o sí para soñar con la clasificación a los cuadrangulares.

Por su parte, Internacional de Bogotá es decimotercero de la tabla de posiciones con 13 puntos en 13 partidos disputados. Los capitalinos también tiene la obligación de sumar para no despegarse de la lucha por ese octavo lugar que aspira para estar presente en las finales del 2026-II.

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