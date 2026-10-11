Skubal y Yamamoto abrirán los primeros dos juegos de Dodgers ante Brewers en la Serie de Campeonato 2026

Tarik Skubal y Yoshinobu Yamamoto abrirán los primeros dos juegos de Dodgers ante Brewers en la Serie de Campeonato 2026, en busca del pase a la Serie Mundial

Los Angeles buscará tomar ventaja fuera de casa | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Los Dodgers definieron a sus abridores para los primeros dos compromisos de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional 2026 frente a los Milwaukee Brewers. Tarik Skubal y Yoshinobu Yamamoto serán los encargados de iniciar la eliminatoria, con la intención de darle ventaja al equipo que busca conquistar su tercera Serie Mundial consecutiva.

El manager Dave Roberts confirmó que Skubal subirá al montículo el domingo 11 de octubre, mientras que Yamamoto tendrá la responsabilidad del segundo encuentro, programado para el lunes 12. Ambos partidos se disputarán en el American Family Field de Milwaukee, donde los Cerveceros intentarán aprovechar su condición de locales.

La novena angelina llega a esta instancia después de eliminar a los Atlanta Braves en cuatro encuentros durante la Serie Divisional. Los Brewers también necesitaron cuatro juegos para dejar fuera a los San Diego Padres, por lo que ambas organizaciones contarán con días de descanso antes de disputar el boleto a la Serie Mundial.

Tarik Skubal abrirá el Juego 1 ante Brewers en un duelo frente a Jacob Misiorowski

Tarik Skubal será el encargado de iniciar la Serie de Campeonato por los Dodgers, después de una actuación en la ronda anterior en la que trabajó seis entradas, permitió dos imparables y una carrera limpia, además de registrar siete ponches y dos bases por bolas. Su presentación contribuyó al triunfo de Los angeles ante Atlanta.

El zurdo, quien llegó procedente de los Detroit Tigers mediante un intercambio durante la temporada 2026, acumula una efectividad de 1.97 en siete aperturas de postemporada a lo largo de su carrera. Además, ha trabajado por lo menos seis entradas en cada una de esas presentaciones, una cifra que refleja su capacidad para mantenerse en el montículo durante los playoffs.

Su incorporación a los Dodgers representó uno de los movimientos de mayor impacto en el mercado de Grandes Ligas. Skubal conquistó dos premios Cy Young consecutivos en la Liga Americana y terminó la temporada regular de 2026 con efectividad de 2.72 en 26 aperturas. Con el uniforme angelino registró una marca de cinco victorias, dos derrotas y efectividad de 2.61.

Del otro lado aparece Jacob Misiorowski, el lanzador de 24 años que encabeza la rotación de Milwaukee y está señalado como uno de los principales candidatos al Cy Young de la Liga Nacional. El derecho terminó la campaña regular como líder de MLB en efectividad (1.80), ponches (252) y WHIP (0.80), números que anticipan un enfrentamiento entre dos de los brazos más importantes de la temporada.

Yoshinobu Yamamoto buscará repetir su dominio en postemporada ante Milwaukee

Para el segundo compromiso, Yoshinobu Yamamoto tendrá la oportunidad de extender su rendimiento en los playoffs, después de una apertura frente a los Braves en la que lanzó siete entradas, permitió cuatro hits y una carrera limpia, concedió una base por bolas y retiró a diez bateadores por la vía del ponche.

El japonés fue una pieza determinante en la conquista de la Serie Mundial 2025, cuando recibió el reconocimiento como Jugador Más Valioso del Clásico de Otoño. En aquella edición, Yamamoto participó en el séptimo encuentro ante los Toronto Blue Jays y consiguió los últimos ocho outs, apenas un día después de haber lanzado seis entradas en el sexto partido.

La decisión de colocarlo en el segundo encuentro también responde a la administración de sus periodos de recuperación. Roberts explicó que el calendario permite utilizar a Yamamoto con cinco días de descanso y conservar la posibilidad de que vuelva a abrir en un hipotético Juego 6. El japonés no ha iniciado partidos de Grandes Ligas con menos de cinco días de recuperación, aunque ya demostró su disposición para desempeñarse como relevista en situaciones decisivas.

Los Dodgers cuentan también con Blake Snell y Tyler Glasnow como alternativas para completar su rotación. Entre los cuatro abridores registraron una efectividad combinada de 1.69 durante la Serie Divisional, con apenas cuatro carreras limpias permitidas en 21 entradas y un tercio ante Atlanta. Esa producción desde la lomita será uno de los recursos del equipo para intentar superar a Milwaukee.

La eliminatoria representa una revancha de la Serie de Campeonato de 2025, cuando Los angeles barrió a los Brewers en cuatro juegos para avanzar a la Serie Mundial. Sin embargo, Milwaukee llega después de una temporada regular de 103 victorias, la mejor marca de las Grandes Ligas, mientras que los Dodgers finalizaron con 100 triunfos. Con dos de los mejores registros de MLB frente a frente, la batalla por el campeonato de la Liga Nacional tendrá al pitcheo como uno de sus principales protagonistas.