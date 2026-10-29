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Internacional de Bogotá vs Independiente Medellín, en vivo la Liga Betplay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 5

Publicado por Redacción Claro Sports

Duelo de necesitados esta noche en el Estadio Metropolitano de Techo, al sur de Bogotá.

Directo Inter Bogota Vs Dim
Directo Inter Bogotá Vs DIM/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Internacional de Bogotá vs Independiente Medellín y dónde ver en vivo hoy, 28 de octubre de 2026?

La pelota entre Internacional de Bogotá e Independiente Medellín rodará a partir de las 8:00 p.m.

Alineaciones de Internacional de Bogotá vs Independiente Medellín: así salen a la fecha 5 de la Liga Betplay 2026-II

Internacional de Bogotá: Wuílker Faríñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Miguel Pernía; Rubén Manjarrés, Larry Vásquez, Fabricio Sanguinetti; Johan Caballero, Ronaldo Junior y Cristian Dájome.

Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Esnéyder Mena, Kevin Mantilla, Alfonso Simarra, Frank Fabra; Balomero Perlaza, Dídier Moreno, Agustín Martegani; Yony González, John Montaño y Jeison Medina.

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