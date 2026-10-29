Internacional de Bogotá vs Independiente Medellín, en vivo la Liga Betplay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 5
Duelo de necesitados esta noche en el Estadio Metropolitano de Techo, al sur de Bogotá.
¿A qué hora juega Internacional de Bogotá vs Independiente Medellín y dónde ver en vivo hoy, 28 de octubre de 2026?
La pelota entre Internacional de Bogotá e Independiente Medellín rodará a partir de las 8:00 p.m.
Alineaciones de Internacional de Bogotá vs Independiente Medellín: así salen a la fecha 5 de la Liga Betplay 2026-II
Internacional de Bogotá: Wuílker Faríñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Miguel Pernía; Rubén Manjarrés, Larry Vásquez, Fabricio Sanguinetti; Johan Caballero, Ronaldo Junior y Cristian Dájome.
Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Esnéyder Mena, Kevin Mantilla, Alfonso Simarra, Frank Fabra; Balomero Perlaza, Dídier Moreno, Agustín Martegani; Yony González, John Montaño y Jeison Medina.