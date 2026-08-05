Deportes Tolima vs Independiente Medellín, en vivo la Liga BetPlay 2026-II: ¡John Montaño aumenta la ventaja del ‘poderoso’!

Estos equipos sumaron dos victorias en el mismo número de salidas, así que será la oportunidad para tomar el liderato.

Gol de Jhon Montaño al Tolima | Vizzor

¿A qué hora juega Deportes Tolima vs Independiente Medellín y dónde ver en vivo hoy, 4 de agosto de 2026?

El encuentro corresponde a la tercera jornada del campeonato. La programación lo organizó para jugarse en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué este martes a las 6:15 p.m. y es uno de los compromisos más llamativos de la fecha por la calidad de las plantillas.

Alineaciones Deportes Tolima vs Independiente Medellín: así salen a la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II

Deportes Tolima: Miguel Ortega; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Yordan Osorio, Cristian Arrieta; Sebastián Guzmán, Homer Martínez, Edwar López, Adrián Parra, Jorge Cabezas Hurtado y Luis Sandoval. D.T.: Sebastián Oliveros.

Independiente Medellín: Éder Chaux; Esneyder Mena, Luis Escorcia, Joaquín Varela, Jhan Mena; Didier Moreno, Agustín Martegani, John Montaño, Daniel Cataño, Jeison Medina y Yony González. D.T.: Amaranto Perea.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 3 de Liga Betplay 2026-II? Pronósticos IA

Se consultó con ChatGPT y respondió:

“Deportes Tolima parte con un ligero favoritismo para el partido frente a Independiente Medellín por la fecha 3 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El conjunto pijao suele aprovechar su condición de local en el estadio Manuel Murillo Toro, donde históricamente ha conseguido buenos resultados, mientras que el DIM cuenta con una plantilla competitiva que puede equilibrar el compromiso si logra imponer su orden defensivo y ser efectivo en ataque.

Según una proyección basada en el rendimiento reciente, el nivel de las plantillas y el factor localía, la inteligencia artificial estima un 42 % de probabilidades de victoria para Deportes Tolima, un 31 % para el empate y un 27 % para un triunfo de Independiente Medellín. El marcador más probable es un 2-1 a favor del equipo tolimense, aunque un empate 1-1 también aparece como uno de los resultados con mayores opciones”

Te puede interesar