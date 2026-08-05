Diriangén vs Alajuelense, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 2, goles y resultado en directo

Sigue el partido entre Diriangén y Alajuelense por la segunda jornada de la Copa Centroaméricana.

Diriangén Alajuelense, Copa Centroamericana, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Diriangén y Alajuelense, correspondiente a la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026! El encuentro enfrenta a dos equipos que comenzaron el torneo con una victoria y que intentarán quedarse con tres puntos que los acerquen a los cuartos de final y al liderato del Grupo A. Sigue aquí todas las incidencias, los goles y las principales acciones del compromiso.

Diriangén llega con confianza después de superar 4-2 a Plaza Amador en su estreno en la competencia regional. El conjunto nicaragüense mostró eficacia en ataque y sumó sus primeros tres puntos gracias a las anotaciones de Luis Coronel, Harry Rojas, Bruno Barja y Anyelo Velásquez. En el campeonato local, el equipo igualó 1-1 frente a UNAN Managua tras presentar una formación con varias rotaciones, pensando en este compromiso internacional.

Alajuelense, vigente tricampeón del torneo, también debutó con una victoria al vencer 1-0 a Xelajú MC en el estadio Alejandro Morera Soto, con un gol de Ronaldo Cisneros. El equipo dirigido por Ismael Rescalvo buscará mantener el paso perfecto y confirmar su candidatura al título. Además, llega tras conseguir un triunfo por 2-1 sobre Escorpiones en el Apertura de Costa Rica, resuelto en los minutos finales con un tanto de Alexis Gamboa.

Transmisión en vivo del partido entre Diriangén vs Alajuelense | Exclusivo para Estados Unidos

¿A qué hora juega Diriangén vs Alajuelense y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 29 de julio?

El encuentro entre Diriangén y Alajuelense se disputará el martes 4 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Nacional. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Nicaragua y Costa Rica. Además, el partido entre Diriangén y Alajuelense se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Formaciones del Diriangén vs Alajuelense, al momento: así salen al partido de hoy

Ni Diriangén ni Alajuelense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Alexander Vargas e Ismael Rescalvo no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

Diriangén: Víctor Castro; Melvin Hernández, Cristian Reyes, Jaquin Gargonia, Anyelo Velásquez; Lorenzo Orellano, Jason Coronel, Jonathan Zapata; Bruno Barja, Luis Coronel y Harry Rojas. DT: Alexander Vargas.

Alajuelense: Washington Ortega; Deylan Paz, Yeison Molina, Alexis Gamboa, John Ruiz; Daniel Chacón, Roan Wilson; Kenyel Michel, Juan Pablo Añor, Jeison Lucumí; y Ronaldo Cisneros. DT: Ismael Rescalvo.

Últimos resultados y antecedentes del Diriangén vs Alajuelense

Será la primera ocasión en la que se enfrenten Diriangén y Alajuelense a lo largo de su historia de manera oficial.

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana?

El club más ganador de la Copa Centroamericana de Concacaf es Liga Deportiva Alajuelense, que conquistó las tres primeras ediciones del torneo (2023, 2024 y 2025), convirtiéndose en el único tricampeón de la competencia. En cuanto Diriangén todavía busca levantar por primera vez el trofeo, por lo que el certamen de 2026 representa una nueva oportunidad para hacer historia a nivel regional.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con la participación de 20 equipos, distribuidos en cuatro grupos de cinco clubes. Cada equipo disputa cuatro partidos durante la fase de grupos y los dos mejores de cada zona avanzan a los cuartos de final. A partir de esa instancia, el torneo se define mediante series de ida y vuelta (cuartos de final, semifinales y final). Además del título regional, la competencia reparte seis cupos para la Copa de Campeones de Concacaf 2027: cuatro para los semifinalistas y dos adicionales a través de una ronda de Play-In.

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