México vs El Salvador en vivo fútbol femenil: transmisión semifinales Juegos Centroamericanos 2026

La selección mexicana va por el pase a la final en Santo Domingo 2026 y puedes seguir el partido en directo por Claro Sports

Las semifinales del fútbol femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 lo puedes seguir en territorio mexicano por Claro Sports. Este martes 4 de agosto conoceremos al segundo semifinalista, cuando México se enfrente a El Salvador.

La selección mexicana no conoce la derrota en el torneo. Empezaron con empate ante Puerto Rico, pero vencieron a Colombia y Jamaica para terminar primeras del Grupo B y cruzar contra las salvadoreñas, segundas del Grupo A tras vencer a Dominicana y Costa Rica, aunque cayeron 2-0 ante Venezuela en la segunda fecha.

México busca el boleto a la final y este martes puedes seguir el partido por nuestra multiplataforma en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Te puede interesar: