Columbus Crew vs Atlas, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 1, hoy 4 de agosto
Resultado en directo del partido de la primera ronda de la Leagues Cup de Columbus vs Atlas en el ScottsMiracle-Gro Field
Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Colombus vs Atlas, según la IA?
En la previa del partido también surgen los pronósticos generados por inteligencia artificial. De acuerdo con distintas simulaciones, Columbus Crew parte con una ligera ventaja por su condición de local y el momento que atraviesa en la MLS, aunque Atlas cuenta con argumentos para competir y buscar un resultado positivo. Como siempre, la última palabra la tendrá el balón sobre la cancha.
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Columbus Crew vs Atlas y a qué hora juegan?
El partido del Atlas ante el Columbus Crew se podrá seguir en punto de las 17:45 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos será a las 19:45 horas, mientras que en el Pacífico a las 16:45 horas. El juego se podrá seguir por la señal de Apple TV.
Columbus vs Atlas, en vivo
¡Bienvenidos al minuto a minuto! La Leagues Cup 2026 pone en marcha una nueva edición con el duelo entre Columbus Crew y Atlas en el ScottsMiracle-Gro Field, el primer partido de un torneo que reúne a 18 equipos de la Liga MX y 18 clubes de la MLS en busca del campeonato.
Atlas llega a este compromiso con la intención de cambiar el rumbo después de caer 2-0 ante Monterrey en la jornada 3 del Apertura 2026. El conjunto rojinegro buscará comenzar con el pie derecho su participación internacional y recuperar confianza en un torneo donde cada resultado será determinante para avanzar.
Del otro lado, Columbus Crew afronta el encuentro con un momento positivo. El equipo estadounidense acumula dos partidos consecutivos sin derrota, tras vencer a Cincinnati e igualar 2-2 como visitante frente al Inter Miami, resultados que buscará respaldar con un triunfo en el inicio de la competencia.
Todo está listo para el arranque de una nueva edición de la Leagues Cup. Sigue en Claro Sports todas las acciones, los goles y las incidencias de este enfrentamiento entre Columbus Crew y Atlas.