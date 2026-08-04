Columbus Crew vs Atlas, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 1, hoy 4 de agosto

Columbus vs Atlas, en vivo

¡Bienvenidos al minuto a minuto! La Leagues Cup 2026 pone en marcha una nueva edición con el duelo entre Columbus Crew y Atlas en el ScottsMiracle-Gro Field, el primer partido de un torneo que reúne a 18 equipos de la Liga MX y 18 clubes de la MLS en busca del campeonato.

Atlas llega a este compromiso con la intención de cambiar el rumbo después de caer 2-0 ante Monterrey en la jornada 3 del Apertura 2026. El conjunto rojinegro buscará comenzar con el pie derecho su participación internacional y recuperar confianza en un torneo donde cada resultado será determinante para avanzar.

Del otro lado, Columbus Crew afronta el encuentro con un momento positivo. El equipo estadounidense acumula dos partidos consecutivos sin derrota, tras vencer a Cincinnati e igualar 2-2 como visitante frente al Inter Miami, resultados que buscará respaldar con un triunfo en el inicio de la competencia.

Todo está listo para el arranque de una nueva edición de la Leagues Cup. Sigue en Claro Sports todas las acciones, los goles y las incidencias de este enfrentamiento entre Columbus Crew y Atlas.