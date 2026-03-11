Acolfutpro solicita suspensión del reconocimiento deportivo para Alianza de Valledupar

El equipo es dirigido por Camilo Ayala, después de la salida de Hubert Bodhert.

Escándalo Alianza FC / Vizzor Image.

Este viernes 13 de marzo continuará la actividad en el Fútbol Profesional Colombiano. Once Caldas vs Deportivo Pasto y Atlético Nacional recibiendo a Llaneros en el Estadio Atanasio Girardot, abrirán el telón de la jornada 11 de la Liga BetPlay 2026-I. Poco a poco se le va dando rodaje al todos contra todos y en un ‘abrir y cerrar de ojos’ llegarán los cuadrangulares.

En la continuidad de la fecha, Independiente Santa Fe volverá a jugar después de 19 días de inactividad profesional, el equipo liderado por Pablo Repetto ya hace cuentas para clasificar a los playoffs y recibe a un Alianza FC que también tiene necesidad de la victoria, ya que marcha último del campeonato, a pesar de haber cambiado de cuerpo técnico recientemente.

Sin embargo los ‘dolores de cabeza’ para el cuadro de Valledupar no cesan. Este miércoles 11 de marzo se pudo conocer que la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) solicitó al Ministerio del Deporte, la suspensión del reconocimiento deportivo del club colombiano, ya que presenta impagos a los futbolistas Pier Grazziani, Freddy Flórez y Diego Valdés, quienes se encuentran lesionados.

Cabe mencionar que el pasado 17 de febrero, en el empate 1-1 ante Cúcuta Deportivo en el Estadio Armando Maestre Pavajeau, Hubert Bodhert se despidió de la dirección técnica del cuadro ‘vallenato’. Días después la dirigencia confirmó la llegada de Camilo Ayala, el joven pero experimentado timonel con paso en Deportivo Pasto, asumió este duro reto, con un equipo que la ha pasado mal en el inicio del 2026.

Sin embargo la situación deportiva no ha mejorado, ya que Ayala aún no ha podido festejar su primer triunfo al frente de Alianza, cayó goleado ante Atlético Nacional 3-0, de igual forma ante América de Cali en casa y únicamente pudo sumar 1 punto ante Junior en la jornada anterior en Barranquilla. Este sábado tiene un duro reto, visita a Santa Fe en El Campín.

