Chivas vs León en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 9 de Liga MX 2026

El Rebaño recibe a la Fiera en partido pendiente de la novena fecha del Clausura 2026, con opciones de ser superlíder si vencen a la Fiera

Dónde mirar el Chivas vs León de la Liga MX | Claro Sports

El Clausura 2026 de la Liga MX tiene actividad a media semana, con el partido pendiente entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y el León, en duelo correspondiente a la jornada 9 del actual torneo del fútbol mexicano que se disputará este miércoles 18 de marzo en el Estadio Akron, en punto de las 20:07 horas.

El partido no se disputó en la jornada doble de inicios de marzo porque el Estadio Akron fue utilizado para el partido de leyendas del Barcelona y el Real Madrid. Par de semanas después, se cierra esta novena fecha, pero en circunstancias distintas.

La Fiera llega tras la renuncia de Nacho Ambriz como entrenador. El entrenador del último campeonato del equipo esmeralda acaba esta segunda etapa con el Club León, ya que el mal momento que inició en el Apertura 2025 no para y son los cuartos peores de la tabla, a siete puntos de los puestos de Liguilla. Al León le urge ganar para recortar distancias y pensar en entrar a la Fiesta Grande del fútbol mexicano, pero no será una tarea sencilla ya que las Chivas van en tercer lugar, no han perdido en casa y podrían ser superlíderes si ganan el miércoles.

¿Quién transmite en vivo el Chivas vs León y dónde ver el partido de este 18 de marzo de 2026?

El partido lo podrás seguir en TV en México por Amazon Prime Video, en punto de las 20:07 horas, tiempo de la CDMX. En Estados Unidos se podrá seguir el juego de este miércoles 18 de marzo por Universo, comenzando a las 22:07 horas, tiempo del Este.

Alineaciones probables del Chivas vs León para la jornada 9 del Clausura 2026

Pocas novedades en cuanto a la disponibilidad de ambos equipos. Chivas tiene la baja desde inicio del torneo de Jonathan Pérez. Por el León, vuelve Salvador Reyes tras ser suspendido por acumulación de tarjetas ante Xolos.

Estas fueron las alineaciones de ambos equipos de la jornada 11, cuando se midieron a Santos y Tijuana, respectivamente.

CHIVAS: Rangel, Ledezma, Campillo, Castillo, Alvarado, González, Álvarez, Govea, González, Sepúlveda, González.

Rangel, Ledezma, Campillo, Castillo, Alvarado, González, Álvarez, Govea, González, Sepúlveda, González. LEÓN: García, Moreno, Gauthier, Vegas, Reyes, Mora, Domínguez, Rodríguez, Echeverría, Vallejo, Díaz, Cambindo.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Chivas vs León

Desde que el fútbol mexicano adoptó el formato de los torneos cortos en 1996, Guadalajara y León se han medido en 44 ocasiones, según la base de datos de Transfermarkt. El saldo es 18 triunfos de las Chivas, por 14 de la Fiera y 12 empates. Estos fueron los últimos cinco duelos:

Jornada 2 Apertura 2025: León 1-0 Chivas

1-0 Chivas Jornada 4 Clausura 2025: León 2-1 Chivas

2-1 Chivas Jornada 8 Apertura 2024: Chivas 2-0 León

2-0 León Jornada 11 Clausura 2024: Chivas 1-2 León

Jornada 1 Apertura 2023: León 1-2 Chivas

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