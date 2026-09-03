Andy Ruiz presume radical cambio físico y supera la báscula para enfrentar a Damian Knyba en Newark

El peleador mexicano registró en la báscula 254.3 libras, mostrando un peso más ligero que el que mostró en 2021 ante Chris Arreola

Andy Ruiz demostró tener un gran físico | Matchroom Boxing

Andy Ruiz Jr está listo para regresar al ring y lo hará después de mostrar una de sus mejores condiciones físicas de los últimos años. El mexicano superó con éxito la báscula este jueves 3 de septiembre y quedó habilitado para enfrentar al polaco Damian Knyba este viernes 4 en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

El combate de peso pesado está pactado a 12 rounds y no tendrá ningún campeonato en disputa, pero marcará el regreso de The Destroyer después de dos años de ausencia. Ruiz registró 254.3 libras, su menor peso desde 2021, cuando enfrentó y derrotó a Chris Arreola.

Damian Knyba tampoco tuvo problemas durante el pesaje y marcó 255.5 libras, por lo que ambos pugilistas cumplieron con las condiciones establecidas para llevar a cabo el enfrentamiento. La diferencia física entre ambos quedó de manifiesto durante la ceremonia.

Después de subir a la báscula, Ruiz y Knyba protagonizaron un breve cara a cara que anticipó la tensión que se espera para el combate. El mexicano llegará con 254.3 libras, mientras que el polaco lo hará con 255.5, una diferencia de apenas 1.2 libras entre los dos contendientes.

El peso alcanzado por Ruiz también representa un dato relevante dentro de su trayectoria profesional. El menor registro del mexicano en su carrera se produjo en 2018, cuando marcó 252 libras para enfrentar a Kevin Johnson, pelea que terminó con una victoria para The Destroyer.

La última aparición de Andy Ruiz sobre el cuadrilátero ocurrió hace dos años, cuando enfrentó a Jarrell Miller en Los Ángeles, California. Aquel enfrentamiento terminó en empate y desde entonces el mexicano no había vuelto a disputar una pelea profesional.

Ahora, Ruiz llega a su regreso con la motivación de reencontrarse con el boxeo y con el respaldo de su familia y sus seguidores. El propio pugilista aseguró después del pesaje que se siente “muy bien, motivado y bendecido” por volver a competir y tener cerca a las personas que lo apoyan.

El mexicano también habló sobre el trabajo realizado durante su campamento y explicó que el deseo de volver a ganar fue uno de los factores que lo impulsaron durante su preparación. Su objetivo será aprovechar esa condición para iniciar con una victoria esta nueva etapa de su carrera.

La estatura será otro de los elementos que marcarán el enfrentamiento. Knyba supera al mexicano por poco más de 10 centímetros, una diferencia que podría tener relevancia durante los 12 rounds, aunque Ruiz aseguró que no representa una preocupación para él. El mexicano considera que enfrentarse a un rival más alto puede convertirse en una motivación adicional para buscar la victoria.

“Es el hambre, el trabajo duro y la dedicación. Los más altos son los que caen más fuerte”, señaló el mexicano al hablar sobre su rival y su preparación para este regreso al ring.

Andy Ruiz vs Damian Knyba: ¿Horario y dónde ver la pelea?

La pelea entre Andy Ruiz y Damian Knyba se realizará este viernes 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, en punto de las 18:00 horas, pero se espera que el mexicano suba al ring a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. El combate será producido por Matchroom Boxing y representa el regreso del excampeón mundial de peso pesado después de dos años fuera de los encordados.

En México el pelito se podrá ver a través de la plataforma de streaming de DAZN; mientras que en Estados Unidos se podrá ver también por TNT Sports.

Horario del inicio de la cartelera estelar:

México: 18:00 horas

Estados Unidos ET: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Te puede interesar: