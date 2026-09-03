Colombia saca la cara por América en el downhill del Mundial de Mountain Bike

Los representantes de Colombia, Valentina Roa y Juan Fernando Muñoz, fueron los atletas más destacados de toda América en el downhill élite.

Valentina Rueda, representante de Colombia | Federación Colombiana de Ciclismo

Colombia sigue poniéndose en el mapa del deporte mundial. El Campeonato Mundial de Mountain Bike que culminó este 29 de agosto en Val di Sole, Italia, tuvo protagonismo ‘tricolor’. De hecho, dos colombianos fueron los atletas más destacados del continente americano en la final élite del downhill.

Valentina Roa y Juan Fernando Muñoz, fueron los deportistas que pusieron la bandera amarilla, azul y roja en el máximo nivel de esta disciplina. A pesar de que ninguno se coronó campeón, si fueron parte de los 15 mejores corredores de sus respectivas categorías y fueron los más destacados no solo a nivel nacional, sino continental.

Colombia se pone en el mapa del downhill a nivel mundial

En la rama femenina élite, la austriaca Valentina Höll reconfirmó su hegemonía mundial al quedarse con el título y la medalla de oro tras registrar un tiempo ganador de 4:01.558. El segundo lugar fue ocupado por la suiza Lisa Baumann, quien cruzó la meta a 1.728 segundos de la ganadora con una marca de 4:03.286. Y la británica Harriet Harnden completó el podio al adjudicarse la medalla de bronce con un tiempo de 4:03.604.

Por su parte, la representación de Colombia corrió a cargo de Valentina Roa Sánchez. La sudamericana tuvo una gran actuación en el trazado italiano al ubicarse en la casilla número 11 del mundo con un tiempo de 4:11.940. Este certamen reunió 38 participantes de 17 naciones diferentes.

Al otro lado de la vereda, la competencia masculina élite. El canadiense Jackson Goldstone conquistó el maillot arcoíris al imponerse en una definición al límite con un registro final de 3:28.785. El neozelandés Lachlan Stevens-McNab obtuvo la medalla de plata al finalizar a solo 695 milésimas del vencedor. Por su parte, el británico Jordan Williams se reservó la medalla de bronce tras cruzar la meta cuando el reloj marcaba 3:29.487.

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Colombia fue representada por Juan Fernando Muñoz, quien protagonizó una bajada más que extraordinaria y consiguió una histórica decimosegunda posición del mundo con un registro de 3:34.613. El sudamericano solo estuvo a 5.828 segundos de Goldstone. Además registro el tiempo más rápido de la jornada en el primer sector intermedio con un tiempo de 26.917.

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