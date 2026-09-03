Saprissa encara los 14 días más decisivos del semestre: a todo o nada

El equipo ‘morado’ se juega todo.

Gran triunfo del equipo de Medford | X: @SaprissaOficial

El equipo de Saprissa inició el Torneo Apertura 2026 a toda máquina y, de hecho, atraviesa un comienzo de semestre que invita a ilusionarse. Los ‘morados’ llevan cinco partidos ganados de los seis que se disputaron hasta la fecha y lideran en lo más alto de la tabla de posiciones con 15 unidades, tres más que su inmediato perseguidor, el equipo de Cartaginés, dirigido por Marvin Amarini Villatoro. El conjunto saprissista no solamente consiguió resultados positivos, sino que también ha mostrado una regularidad que le permitió rápidamente tomar el control del campeonato.

El caso es que Saprissa lleva un tiempo sin gritar campeón y es por eso que los ‘morados’ están urgidos de volver a hacerlo. El equipo sabe que este buen comienzo representa una oportunidad que no quiere desaprovechar bajo ningún concepto. Después de varios torneos en los que no logró alcanzar el objetivo máximo, la exigencia vuelve a ser la de siempre: competir por el título y demostrar desde las primeras jornadas que está preparado para recuperar el protagonismo que históricamente ha tenido dentro del fútbol costarricense.

Y el buen momento no se limita al campeonato local. Saprissa también ha conseguido trasladar su rendimiento al plano internacional, donde logró avanzar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026. De esta manera, el conjunto ‘morado’ se mantiene con vida en los dos grandes frentes que tiene por delante y afronta una etapa de la temporada en la que cada partido comenzará a tener un peso mucho mayor. La posibilidad de pelear por un título internacional se suma así al objetivo de volver a conquistar el torneo costarricense.

Para Saprissa se vienen ahora aproximadamente 15 días a todo o nada, un período que servirá para determinar si el equipo es capaz de sostener el gran rendimiento que ha mostrado durante las primeras jornadas y, al mismo tiempo, comprobar qué respuesta ofrece cuando llegue el momento de disputar partidos de eliminación directa.

Por cómo quedó conformado el cuadro de la Copa Centroamericana, los ‘morados’ deberán enfrentarse precisamente a Cartaginés, el mismo equipo que actualmente marcha segundo en el torneo local y que aparece como uno de sus principales perseguidores.

La particularidad de este cruce hace que los próximos días tengan todavía mayor relevancia. Saprissa se encontrará frente a un rival al que conoce perfectamente y que, además, atraviesa un buen momento en el campeonato doméstico.

Será una prueba diferente a las que tuvo durante la fase anterior de la competencia internacional, ya que en esta instancia un mal partido puede significar quedar eliminado. El conjunto ‘morado’ tendrá que demostrar que su buen momento no se limita a la fase regular y que también cuenta con la personalidad necesaria para responder cuando la presión aumenta.

Saprissa tiene por delante, entonces, un período que puede marcar buena parte de su semestre. De salir victorioso, habrá cumplido prácticamente con una parte importante de los objetivos trazados al comienzo de la temporada y quedará muy cerca de dos desafíos de enorme relevancia: alcanzar las semifinales de la Copa Centroamericana y consolidarse entre los cuatro equipos del torneo local que avanzarán a la siguiente fase. El comienzo ya fue auspicioso, pero ahora llega el momento de demostrar si los ‘morados’ están realmente preparados para transformar ese gran inicio en títulos.

Calendario de Saprissa

Calendario de Saprissa

5 de septiembre – 23:00

Alajuelense vs. Saprissa

Primera División de Costa Rica – Apertura

9 de septiembre – 22:06

Saprissa vs. Cartaginés

Copa Centroamericana de Concacaf – Playoffs

13 de septiembre – 21:00

Sporting FC vs. Saprissa

Primera División de Costa Rica – Apertura

16 de septiembre – 21:30

Cartaginés vs. Saprissa

Copa Centroamericana de Concacaf – Playoffs

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