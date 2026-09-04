Sebastián Montoya afronta en Monza el regreso de la Fórmula 2

La actividad del este Gran Premio comenzó este viernes con las prácticas libres.

Sebastián Montoya/ Prema Racing.

Sebastián Montoya, piloto Claro de la Escudería Telmex, regresa este fin de semana a la acción en el Campeonato FIA de Fórmula 2 para disputar la décima ronda de la temporada en el histórico Autódromo Nacional de Monza, Italia, escenario que marca el reinicio de la competencia tras las vacaciones de verano de la categoría.

La actividad comenzó este viernes con la sesión de clasificación, en la que los pilotos Claro Rafael Câmara y Joshua Duerksen le dieron el 1-2 a Invicta Racing, luego de que el brasileño se quedara con la pole position al registrar un tiempo de 1:31.326, mientras que el paraguayo finalizó segundo. El irlandés Alexander Dunne completó los tres primeros lugares de la jornada.

Por su parte, el piloto colombiano del Prema Racing clasificó en la decimocuarta posición y buscará aprovechar las oportunidades que ofrece uno de los circuitos más tradicionales del calendario para remontar durante las carreras Sprint y Feature de este fin de semana.

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Monza, conocido mundialmente como el “Templo de la Velocidad”, cuenta con una longitud de 5,793 kilómetros y se caracteriza por sus extensas rectas, altas velocidades promedio y exigentes zonas de frenado, condiciones que tradicionalmente favorecen los adelantamientos y hacen que las estrategias de carrera tengan un papel determinante.

Montoya llega a la cita italiana ubicado en la decimoquinta posición del campeonato con 28 puntos. La ronda de Monza abre además la recta final del campeonato. Después de Italia, la Fórmula 2 visitará Madrid, Bakú, Lusail y Abu Dhabi para completar las últimas cuatro fechas del calendario, por lo que cada punto en disputa será clave para definir las posiciones finales de la temporada.

Fechas y horas para ver a Sebastián Montoya en Monza

La carrera Sprint se disputará este sábado, mientras que la prueba principal tendrá lugar el domingo, donde el piloto Claro buscará seguir avanzando en su proceso de consolidación dentro de una de las categorías más competitivas y exigentes del automovilismo mundial.

Carrera Sprint: Sábado 5 de septiembre – 7:15 a.m. (hora colombiana)

Carrera Feature: Domingo 6 de septiembre – 2:45 a.m. (hora colombiana)

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