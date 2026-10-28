Vuelta a Guatemala 2026: etapa 6, recorrido, horario y dónde ver este martes 27 de octubre

El pelotón afrontará esta nueva jornada después de una quinta etapa que modificó la clasificación general.

Se viene la acción en la sexta etapa de la Vuelta de Guatemala 2026 | Claro Sports

La Vuelta a Guatemala 2026 continuará este miércoles 28 de octubre con la disputa de su sexta etapa, que tendrá un recorrido de 147 kilómetros entre San Cristóbal, Totonicapán, y San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. La jornada combinará un circuito inicial con sectores de montaña y marcará el comienzo de la segunda mitad de la competencia.

El pelotón afrontará esta nueva jornada después de una quinta etapa que modificó la clasificación general. El colombiano Cristian Rico, del NU Colombia, asumió el liderato con una ventaja de apenas cuatro segundos sobre el costarricense Alejandro Granados. Por su parte, el guatemalteco Wilson Chonay se encuentra tercero, a 37 segundos de la primera posición.

La sexta etapa presentará un trazado de 147 kilómetros que atravesará sectores de Salcajá, Paxtocá y Quetzaltenango antes de dirigirse hacia Palestina de los Altos y completar el recorrido en San Pedro Sacatepéquez. Los ascensos de la segunda parte podrían generar diferencias entre los principales aspirantes al título.

¿Dónde ver en vivo la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026?

Puedes seguir la cuarta etapa mediante el canal de YouTube de la Federación Guatemalteca de Ciclismo. Reproduce la señal para acompañar el desarrollo de la competencia rumbo a San Pedro Sacatepéquez. Aquí también encontrarás los datos del recorrido, el horario de salida y el panorama de la clasificación general antes de comenzar la jornada.

Recorrido de la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026

La jornada comenzará en San Cristóbal, Totonicapán, y continuará hacia el Monumento al Migrante, la autopista, Salcajá y Paxtocá. En este sector, los participantes completarán cinco vueltas al circuito establecido antes de avanzar hacia Quetzaltenango.

Posteriormente, el recorrido continuará por Palestina de los Altos y Santa Irene, en dirección a San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. La parte final de los 147 kilómetros incluirá sectores de ascenso que podrían generar movimientos entre los aspirantes a la clasificación general.

La programación contempla tres metas volantes, ubicadas en Salcajá, en los kilómetros 24 y 58.4, y en el aeropuerto de Quetzaltenango, en el kilómetro 97.5. También establece dos premios de montaña: Palestina, de primera categoría, en el kilómetro 125, y Santa Irene, de cuarta categoría, en el kilómetro 131.7.

¿Quién ganó la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026?

Wilson Chonay consiguió su segunda victoria en la Vuelta a Guatemala 2026 al imponerse en la quinta etapa, disputada entre Catarina, San Marcos, y Quetzaltenango. El representante del Hino-One-La Red-Suzuki superó en el esprint final al colombiano Cristian Rico.

El guatemalteco completó el recorrido en 3 horas, 53 minutos y 37 segundos. Además, fue el primero en los premios de montaña de Zunil y Cantel. Anteriormente, había ganado la tercera etapa, con llegada a Coatepeque.

La quinta jornada también estuvo marcada por la modificación de la meta, originalmente prevista en el Cerro El Baúl. Debido al deterioro de la carretera de acceso por las lluvias, la organización trasladó la llegada al casco urbano de Quetzaltenango, frente a radio TGD, La Voz de Occidente.

Clasificación general de la Vuelta a Guatemala 2026 tras la etapa 5

Cristian Rico lidera la clasificación general con un tiempo acumulado de 21:07:01, seguido por Alejandro Granados, a cuatro segundos. Wilson Chonay es el guatemalteco mejor ubicado, en la tercera posición.

Cristian Rico / NU Colombia (Colombia) — 21:07:01 Alejandro Granados / Colono Bikestation Kolbi (Costa Rica) — +0:04 Wilson Chonay / Hino-One-La Red-Suzuki (Guatemala) — +0:37 Jhonatan Steven Chaves / NU Colombia (Colombia) — +1:56 Luis Daniel Oses / Colono Bikestation Kolbi (Costa Rica) — +3:26 Mardoqueo Vásquez / Hino-One-La Red-Suzuki (Guatemala) — +3:43 Albeiro Pira / Hino-One-La Red-Suzuki (Guatemala) — +4:04 Miguel Ángel Díaz / Canel’s Java (México) — +4:17 Óscar Hern Fernández / NU Colombia (Colombia) — +5:13 José Canastuj / ECA Electricidad (Guatemala) — +5:59

La sexta etapa abrirá la segunda mitad de la edición 65 de la Vuelta a Guatemala, que finalizará el domingo 1 de noviembre. Con cinco jornadas por disputarse, las diferencias entre los primeros clasificados mantienen abierta la lucha por el título.

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