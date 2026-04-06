¡Boxeo en shock! Impactante nocaut deja a Glenn Byrne en el hospital y con su carrera en peligro

El boxeador fue atendido de inmediato por el equipo médico, recibió oxígeno y fue retirado en camilla rumbo a un hospital

Fue atendido de inmediato por el equipo médico | Captura de pantalla DAZN

El boxeo vivió uno de sus momentos más impactantes del fin de semana con la pelea entre William Crolla y Glenn Byrne, que terminó en una escena que encendió alarmas dentro del deporte. El combate, que parecía inclinarse a favor del irlandés, terminó con un nocaut que lo dejó fuera de sí sobre la lona y obligó a su traslado inmediato al hospital.

Glenn Byrne había dominado gran parte del enfrentamiento, incluso con cuatro caídas sobre su rival, pero el desenlace cambió por completo en el séptimo asalto. En un giro inesperado, William Crolla conectó el golpe definitivo que dejó al irlandés inconsciente, en una escena que generó preocupación tanto en el ring como fuera de él.

Tras el impacto, Byrne fue atendido de inmediato por el equipo médico, recibió oxígeno y fue retirado en camilla rumbo a un hospital, donde permanece bajo observación. El diagnóstico inicial confirmó la gravedad del episodio, luego de que se reportara que el boxeador sufrió una hemorragia cerebral tras el nocaut.

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La situación tomó un giro aún más delicado cuando su entorno cercano habló sobre el futuro del pugilista, dejando abierta la posibilidad de un retiro definitivo. “Estoy desconsolado. Estuve toda la noche en el hospital con él y anoche se acabó la carrera de Glenn. Su carrera ha terminado, nunca volverá a boxear”, declaró su hermano, Jay Byrne, a The Sun en Irlanda.

Mientras tanto, la promotora del combate también se pronunció sobre el estado del peleador y lanzó críticas directas al arbitraje del combate. “Glenn está de buen humor, charlando, riendo y bromeando, esperando los resultados de una tomografía”, informó JB Boxing Productions, aunque cuestionó la decisión de no detener la pelea a tiempo.

La polémica creció debido a que Crolla había caído en múltiples ocasiones durante la pelea, lo que para muchos era motivo suficiente para detener el combate antes del desenlace. “Es la razón por la que hay muertes en el boxeo. A William deberían haberle parado tras las tres caídas y ambos había regresado a casa sanos y salvos. Esto no se trata de ganar o perder, se trata de seguridad en nuestro deporte… […] El boxeo es un deporte muy duro y árbitros como ese son los que arruinan nuestro deporte”, señalaron.

Por su parte, William Crolla también reaccionó tras el nocaut y ofreció disculpas por su celebración al no dimensionar la gravedad del momento. “Espero que esté bien. Lamento haber celebrado después. No me di cuenta de lo gravemente herido que estaba. Creo que todos deberíamos aplaudir a Glenn Byrne. Fue un guerrero”, expresó tras el combate.

Con este resultado, Crolla alcanzó su décima victoria como profesional, ocho de ellas por nocaut, dejando su récord en 10-1, aunque el triunfo quedó marcado por la controversia. Más allá del resultado, el episodio reabre el debate sobre la seguridad en el boxeo y el papel del arbitraje en momentos críticos que pueden cambiar la vida de los peleadores.

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