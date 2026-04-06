Deontay Wilder vuelve tras su victoria en Londres y desafía a Anthony Joshua

El púgil aprovechó el momento para reactivar una pelea que lleva años en el radar de los aficionados

Deontay Wilder se quedó con la victoria por decisión dividida | Reuters

Deontay Wilder volvió al centro de la escena del boxeo internacional tras su victoria en Londres y no tardó en encender el ambiente con un mensaje directo a Anthony Joshua. El estadounidense, que derrotó a Derek Chisora por decisión dividida, aprovechó el momento para reactivar una pelea que lleva años en el radar de los aficionados.

El combate en el O2 Arena no fue sencillo para Wilder, quien tuvo que trabajar cada asalto ante un rival resistente y con gran capacidad de respuesta. A diferencia de sus habituales triunfos por nocaut, el “Bronze Bomber” sumó apenas su segunda victoria por decisión en su carrera, en una noche en la que incluso habría sufrido una posible fractura en la mano derecha.

A pesar de no mostrar su versión más dominante, Wilder destacó la importancia del resultado y su regreso tras un periodo complicado. “Soy un rey y lo demostré esta noche”, declaró tras el combate. “Los golpes se absorben y regresé. Todo se trata de divertirse. Tuve que sanar. Me tomó mucho tiempo recuperarme, pero estoy de vuelta. Y voy a mejorar cada vez más.”

La victoria, aunque sin el nocaut que había anticipado, vuelve a colocar a Wilder en la conversación de las grandes peleas del peso completo. Si bien no está en la disputa inmediata por títulos mundiales, su nombre vuelve a generar expectativa en enfrentamientos de alto perfil.

En ese contexto, Anthony Joshua apareció como el rival más lógico y atractivo, especialmente tras coincidir ambos en Londres. Wilder no dejó pasar la oportunidad y, al cruzarse con el británico camino a los vestidores, le lanzó una frase que resume el sentir del momento: “Hagámoslo”.

El posible enfrentamiento entre Wilder y Joshua es una historia que lleva años construyéndose sin concretarse. Ambos estuvieron cerca de enfrentarse en su mejor momento hace más de seis años y, aunque firmaron para pelear en 2023, el plan se vino abajo tras la derrota del estadounidense ante Joseph Parker.

Hoy, con ambos peleadores en una etapa distinta de sus carreras, el combate sigue teniendo un enorme atractivo mediático y deportivo. Wilder mantiene una fuerte conexión con el público británico, mientras que Joshua continúa siendo una de las figuras más reconocidas del boxeo mundial.

Aunque ninguno se encuentra actualmente en la disputa directa por los títulos, el choque entre ambos representa una de las peleas más esperadas que aún no se han dado. En un escenario donde buscan cerrar sus carreras con grandes combates, el mensaje de Wilder reabre la puerta a un duelo que podría llenar estadios y saldar una cuenta pendiente del boxeo moderno.

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