Canelo Álvarez y Christian Mbilli cumplen con la báscula: todo listo para la pelea por el cinturón del CMB

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli colocaron un peso inferior al límite de las 168 libras para la pelea de este 31 de octubre en Arabia Saudita

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli en la ceremonia de pesaje | Reuters

Todo está listo para que Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli se enfrenten este sábado 31 de octubre en Arabia Saudita por el campeonato de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Ambos pugilistas cumplieron con el pesaje oficial y registraron un tonelaje por debajo del límite de las 168 libras que establece la división. Después de protagonizar el último careo, las dos estrellas volverán a encontrarse sobre el cuadrilátero durante una velada especial por Halloween.

La ceremonia de pesaje confirmó que ninguno de los boxeadores tuvo problemas para cumplir con el requisito de la categoría. El mexicano detuvo la báscula en 167.6 libras, mientras que el campeón del organismo verde y oro registró 167.8 libras, por lo que ambos quedaron habilitados para disputar el título. Con el último compromiso fuera de la báscula, la expectativa ahora se centra en lo que sucederá cuando suene la campana.

Canelo Álvarez tendrá la oportunidad de regresar a la actividad después de poco más de un año de ausencia debido a que tuvo que recuperarse de una lesión de codo. Su última aparición ocurrió en septiembre de 2025, cuando perdió ante Terence Crawford y dejó atrás su condición de campeón indiscutido de los supermedianos. Aquella derrota también marcó un capítulo histórico para el estadounidense, quien se convirtió en el primer boxeador de la era de los cuatro organismos en conquistar el campeonato indiscutido en tres divisiones distintas.

Por su parte, Christian Mbilli afrontará una de las defensas más importantes de su carrera, ahora como campeón absoluto del CMB. El pugilista camerunés-francés recibió el ascenso por parte del organismo verde y oro tras el retiro de Terence Crawford a principios de este año, por lo que tendrá la responsabilidad de defender el cinturón ante uno de los nombres más reconocidos del boxeo internacional.

Antes de asumir el estatus de campeón absoluto, Mbilli defendió el título regular del CMB frente al guatemalteco Lester Martínez, en un combate que terminó con empate. Ahora, el panorama será distinto, pues tendrá enfrente a un Canelo que busca recuperar protagonismo en la división y volver a la senda de los campeonatos. Con el pesaje superado y los dos protagonistas listos, Arabia Saudita se prepara para una pelea que tendrá en juego el cinturón supermediano del organismo.

Pesaje oficial de México vs El Mundo