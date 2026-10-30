De la derrota ante Crawford a una nueva oportunidad: todo lo que cambió para Canelo Álvarez en un año

Tras perder sus cuatro cinturones, someterse a una cirugía y pasar más de un año sin pelear, el mexicano buscará recuperar el campeonato mundial supermediano

De Crawford a Mbilli: Canelo y la pelea que puede cambiar su carrera | Claro Sports

Saúl ‘Canelo’ Álvarez está por iniciar una nueva etapa en su carrera profesional. Después de perder su condición de campeón indiscutido de peso supermediano frente a Terence Crawford, el 13 de septiembre de 2025, el boxeador mexicano se prepara para regresar al ring este sábado 31 de octubre de 2026, cuando enfrente al invicto Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, con el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego.

En poco más de un año, el panorama deportivo del tapatío cambió por completo. Pasó de poseer los cuatro cinturones de las 168 libras a permanecer fuera de competencia durante varios meses, someterse a una intervención quirúrgica y modificar aspectos de su preparación física. La derrota ante Crawford también lo llevó a reconocer errores en su estrategia y a replantear la forma en la que afronta sus combates.

Ahora, a los 36 años, Álvarez tendrá la oportunidad de recuperar uno de los títulos que perdió en Las Vegas. Una victoria ante Mbilli representaría su regreso al campeonato mundial, mientras que una nueva derrota prolongaría su ausencia de la cima de la división. El enfrentamiento llega después de un periodo marcado por cambios en su salud, calendario, preparación y objetivos deportivos.

La derrota ante Terence Crawford que cambió el panorama de Canelo Álvarez

El 13 de septiembre de 2025, Canelo Álvarez enfrentó a Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. El estadounidense se impuso por decisión unánime y le arrebató los campeonatos del CMB, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El resultado representó la tercera derrota profesional de Álvarez, después de sus tropiezos frente a Floyd Mayweather Jr., en 2013, y Dmitry Bivol, en 2022. También significó el final de su reinado como campeón indiscutido de las 168 libras y afectó su posición entre los mejores boxeadores libra por libra.

Meses después, el mexicano reconoció que su actuación estuvo lejos de lo que había preparado. Admitió que olvidó aspectos básicos del boxeo, no realizó los ajustes necesarios durante la pelea y experimentó problemas físicos que afectaron su movilidad y recuperación.

La autocrítica fue parte del proceso previo a su regreso. Álvarez identificó errores que debía corregir para competir nuevamente por un campeonato mundial, especialmente ante rivales con movilidad, velocidad y capacidad para modificar su estrategia durante los asaltos.

Terence Crawford derrotó a Canelo Álvarez | Reuters

Una operación de codo y más de un año sin pelear

Después de la derrota contra Crawford, Canelo se sometió a una cirugía en el codo izquierdo en octubre de 2025 para atender un problema de desgaste que había afectado su condición física.

La intervención y el proceso de recuperación modificaron su calendario deportivo. Por primera vez en varios años, el mexicano no participó en las funciones relacionadas con dos de las fechas de mayor tradición para el boxeo nacional: el fin de semana del 5 de mayo y las celebraciones de la Independencia de México, en septiembre de 2026.

La inactividad también impidió que Álvarez buscara una revancha inmediata contra Crawford. Aunque el tapatío manifestó su interés por enfrentarlo nuevamente, el retiro del estadounidense cerró la posibilidad de un segundo combate, por lo que el mexicano tuvo que buscar otro camino para recuperar un campeonato.

El periodo fuera del cuadrilátero abrió espacio para trabajar en su recuperación y modificar su preparación. De cara a su regreso, Canelo incorporó ajustes físicos y métodos de entrenamiento con el objetivo de responder a las exigencias de una pelea de campeonato después de más de 13 meses sin actividad oficial.

Christian Mbilli, el campeón invicto que espera a Canelo en Arabia Saudita

El siguiente desafío de Álvarez será Christian Mbilli, boxeador franco-camerunés de 31 años que posee el campeonato mundial supermediano del CMB. El combate está programado para el sábado 31 de octubre en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, donde el mexicano buscará recuperar el cinturón verde y oro.

Mbilli llega con un récord profesional de 29 victorias, ninguna derrota y un empate, además de 24 triunfos por nocaut. El peleador obtuvo el campeonato interino del CMB en junio de 2025, tras derrotar a Maciej Sulecki, y fue promovido a campeón absoluto en enero de 2026, después de que el título quedara vacante.

Su último combate terminó en empate ante Lester Martínez, resultado que mantuvo su condición de invicto. La pelea contra Canelo será su primera defensa como campeón absoluto del organismo, frente a un rival que ha disputado 28 combates de campeonato mundial.

El cambio de preparación: Canelo entrena con el equipo de Oleksandr Usyk

Uno de los ajustes más importantes de Álvarez fue trasladar parte de su campamento a Gandía, España, donde trabajó con integrantes del equipo de Oleksandr Usyk.

El mexicano incorporó métodos enfocados en la resistencia, fuerza y acondicionamiento físico, aunque Eddy Reynoso continúa como su entrenador principal. La decisión busca mejorar su rendimiento durante los 12 asaltos y atender las dificultades físicas que identificó después de su combate con Crawford.

Canelo explicó en una entrevista con The Ring que su relación de amistad con Usyk facilitó el acercamiento al equipo del ucraniano. También reconoció que el trabajo le permitió aprender nuevas técnicas de preparación y conocer otras formas de desarrollar su condición física.

La modificación no se limitó al gimnasio. El tapatío también incorporó herramientas tecnológicas para evaluar su estado físico y ajustar las cargas de entrenamiento, con el objetivo de llegar en mejores condiciones a su regreso al cuadrilátero.

¿Qué significaría una victoria de Canelo Álvarez ante Christian Mbilli?

Si Canelo derrota a Mbilli, recuperará el campeonato mundial supermediano del CMB, uno de los cuatro cinturones que perdió ante Crawford en septiembre de 2025.

El resultado también le permitiría terminar con una inactividad de más de un año mediante una victoria de campeonato y sumar otro triunfo a su historial de peleas por títulos mundiales.

Sin embargo, conquistar el cinturón del CMB no significaría recuperar automáticamente su condición de campeón indiscutido. Para conseguir nuevamente los cuatro títulos de las 168 libras, necesitaría disputar y ganar los campeonatos de los otros organismos.

Una victoria también abriría nuevas posibilidades deportivas en la división, ya sea mediante defensas del título o enfrentamientos de unificación, aunque esos escenarios dependerían de futuras negociaciones.

Canelo Álvarez busca conquistar el título ante Mbilli | FAYEZ NURELDINE/AFP

¿Qué pasaría si Canelo pierde contra Mbilli?

Una derrota representaría el segundo tropiezo consecutivo de Canelo y su cuarta caída como profesional. También lo dejaría sin el campeonato del CMB y obligaría a replantear sus opciones para recuperar un título mundial en las 168 libras.

El resultado tendría relevancia por el momento de su trayectoria. A sus 36 años y después de un periodo de recuperación física, el mexicano afronta una pelea que permitirá evaluar su nivel competitivo frente a un campeón que todavía no conoce la derrota.

Sin embargo, perder contra Mbilli no significaría necesariamente el retiro de Álvarez. La continuidad de su carrera dependería de sus decisiones, condición física y oportunidades deportivas posteriores.

Canelo regresa como favorito, pero Mbilli pone en juego su invicto

A pesar de llegar sin un campeonato mundial, Canelo aparece como favorito en las cuotas de apuestas para el combate del 31 de octubre. Una de las líneas publicadas por DraftKings presenta al mexicano con momio de -260, frente al +200 de Mbilli, cifras que pueden modificarse antes de la función.

La diferencia de experiencia también forma parte del contexto. Álvarez acumula más de 60 victorias profesionales y ha enfrentado a campeones de distintas divisiones, mientras que Mbilli llega con 29 triunfos y la oportunidad de defender por primera vez el título absoluto del CMB.

El sábado 31 de octubre, Canelo tendrá la posibilidad de recuperar un campeonato mundial después de perder los cuatro cinturones ante Crawford. La pelea contra Mbilli marcará su regreso a la actividad y ofrecerá una nueva referencia sobre su rendimiento después de la cirugía, la inactividad y los cambios en su preparación.